Vodafone, normalleşme sürecinde de dijital çözümleriyle işletmelere destek oluyor. Koronavirüs yüzünden uzaktan çalışmaya geçilmesiyle kurumsal ses ve data kullanımında yüzde 20’yi bulan artışı altyapısıyla karşılayan Vodafone, işletmelerin yeni döneme adaptasyonunu kolaylaştırmak için çözümler sunuyor.

Vodafone Business’ın yeni dijital çözümleri arasında işletmelerin sahadaki ekiplerini mobil uygulama üzerinden takibini ve görevlendirmesini sağlayacak akıllı ekip takibi, özellikle otel ve restoranlarda tek POS cihazı üzerinden sipariş alma, mutfağa iletme ve ödeme işlemlerini entegre hale getiren akıllı sipariş ile biyometrik imza gibi çözümler bulunuyor.

Koronavirüs salgını sürecinde işletmelerin hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ve ihtiyaçlarına uygun çözümler sunduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Bulut santral, Facebook ve Instagram reklam paketi, hedefli ve toplu SMS gibi çözümlerimizle işletmelerimizin iş süreçlerini sürdürülebilir kılmalarına yardımcı olduk. Salgın sürecinde bu çözümlerimize talep yüksek oldu. Hedefli SMS kullanan müşteri sayımız yüzde 15’ün üzerinde arttı. KOBİ’ler pazarlama ihtiyaçlarını bu çözümle giderdi ve 1 milyon TL’yi aşkın bir reklam paketi satın alarak müşterileriyle iletişimini sürdürdü. Mobil uygulamasını da hazırladığımız bulut santral çözümümüz büyük ilgi gördü. Büyük şirketlerin yanı sıra KOBİ’ler de kesintisiz ve güvenli iletişim için bulut santral çözümümüzü seçti. SSL müşteri sayımız yüzde 50 artış gösterdi” diye konuştu.