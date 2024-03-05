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Yeni istihdam sağlayan şirketlere kişi başı 235 bin liraya kadar maliyet avantajı

İŞKUR’un en az beş çalışanı olan her ölçekten şirketin başvurabildiği İşbaşı Eğitim Programları (İEP), yeni istihdam sağlayan şirketlere kişi başı 235 bine liraya kadar maliyet avantajı sağlıyor. Teşvikler konusunda Neprotech iş birliğiyle müşterilerine ücretsiz danışmanlık sunan Kolay İK’nın CEO’su Çağlar Yalı, şirketlerin mevcut çalışan sayısının yüzde 30’u kadar yeni kişiyi bu program kapsamında istihdam edebileceğine dikkat çekti.

05 Mart 2024 | 13:26
Yeni istihdam sağlayan şirketlere kişi başı 235 bin liraya kadar maliyet avantajı

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, istihdamın ve mesleki tecrübenin artmasına katkı sağlamak üzere şirketlere teşvik, hibe gibi desteklerde bulunuyor. Ancak şirketlerde bu tür destekleri takip eden bir çalışanın olmaması veya katılım aşamasındaki evrak işlerinin takip edilememesi gibi nedenlerden dolayı pek çok şirket bunlardan yararlanamıyor. Şirketlerin yararlanabileceği destek programları için müşterilerine ücretsiz danışmanlık desteği sağlayan insan kaynakları platformu Kolay İK’nın CEO’su Çağlar Yalı, İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları (İEP) hakkında bilgi verdi. 

“İşverenin maddi yükü 9 aya kadar hafifliyor”

Yalı, İEP’nin kapsamını şu sözlerle anlattı; “İŞKUR, kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdamı artırmak amacıyla İEP’yi düzenliyor. Bu programda işverenler ilk etapta kursiyer olarak işe aldıkları kişileri gözlemleyip onlara mesleki eğitim verirken ya da tecrübelerini artırırken asgari ücret üzerinden maaşları ve sigortalarını İŞKUR karşılıyor. Belirli kriterlere göre 3, 6 veya 9 ay süren bu program sayesinde işverenin maddi yükü hafiflerken çalışan da hem iş hem de şirket hakkında bilgi sahibi oluyor.”

“İstihdam edilecek kişiye göre sağlanan avantaj da değişiyor”

En az beş çalışanı olan her ölçekten şirketin İEP’ye başvurabildiğini söyleyen Yalı, “Bu şirketler mevcut çalışan sayısının yüzde 30’u kadar yeni kişiyi program kapsamında istihdam edebiliyor. Yani 50 çalışanı olan bir KOBİ, bu program ile 15 çalışan daha istihdam edebilir. Programın oldukça geniş bir kapsamı var; nitelik gerektirmeyen meslekler dışındaki tüm meslekler programa dahil edilebiliyor. Örneğin İŞKUR’a işsiz olarak kayıtlı olan ve işsizlik maaşı alan bir kursiyer için işverene sağlanan maliyet avantajı 48 bin TL, bu kişi bilişim sektöründeyse bu avantaj 96 bin TL’ye çıkıyor. İŞKUR’a işsiz olarak kayıtlı, bilgi güvenlik uzmanı, yazılım mühendisi, endüstriyel robot programcısı gibi geleceğin meslekleri kapsamında çalışan bir kişi için işverene sağlanan maliyet avantajı ise 235 bini buluyor. Dolayısıyla istihdam edilecek kişiye göre sağlanan avantaj da değişiyor. Biz de Kolay İK olarak hizmet verdiğimiz şirketlerin bu avantajlardan eksiksiz olarak yararlanabilmesi için çözüm ortağımız Neprotech iş birliğiyle danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu kapsamda şirketin programa uygun olup olmadığını, uygunsa kaç kişinin hangi kapsamda yararlanabileceğini ücretsiz olarak analiz ediyoruz” dedi.

“Uzman danışmanlarımız yazılım desteğiyle evrakları hazırlıyor”

Danışmanlık hizmetiyle bu işlemleri takip eden insan kaynakları, muhasebe gibi departmanların iş yükünü azalttıklarını belirten Yalı, “Bununla birlikte şirketin kadrosunda bordro ve teşvik alanında uzman bir kişi istihdam edilmiyorsa evrakların takibi zorlaştığı için şirket bu önemli avantadan yararlanamayabiliyor. Biz ise alanında uzman bordro-teşvik danışmanlığı departmanımızla bu süreci yürütüyoruz. Üstelik Neprotech’in bu alanda geliştirdiği yazılımı kullandığımız için tüm evrakları mevzuata göre eksiksiz ve hızlı bir şekilde tamamlıyoruz” diye konuştu. 
 

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