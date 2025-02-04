Yerli marka JTR'den küresel başarı

Türkiye’nin Mücevher Teknolojileri Araştırma Merkezi JTR’nin Türk mühendis ve yazılımcıları tarafından geliştirilen ve yüzde 80 Türk malı olan Reveal Pırlanta dedektörü, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Natural Diamond Council tarafından yapılan tüm testlerde yüzde 100 başarılı sonuç alarak doğal elmas ile sentetik elması sıfır hata payıyla saptadı. Reveal, De Beers’in ürettiği makinelerle beraber eşdeğer başarıyı elde etti ve aynı performansı yüzde 10 maliyetle göstererek rekabetçi bir ürün olarak ortaya çıktı.

Türkiye’nin Mücevher Teknolojileri Araştırma Merkezi JTR (Jewellery Technology Research) tarafından geliştirilen Reveal elmas dedektörü, dünyadaki tek ve en önemli sentetik elmas tespit cihazları ölçüm sistemi ASSURE programında tüm sentetik elmasları %100 doğrulukla tespit etti. ASSURE programı Natural Diamond Council’in (Doğal Pırlanta Konseyi) tüketici güvenini geliştirme kapsamında uyguladığı dünyadaki en önemli program olarak ön plana çıkıyor.

Mücevher İhracatçıları Birliği iştiraki olan JTR bünyesindeki Türk mühendis ve yazılımcıların yıllar süren çalışmalarının sonucunda bir yandan elmas (pırlanta) raporlaması ve sektörel eğitimler gerçekleştirilirken bir yanda da TÜBİTAK Marmara Teknoloji (MARTEK) destekli çalışmalarla mücevher sektörüne dünya çapında başarılı teknolojiler geliştiriliyor.

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ayhan Güner, birlik olarak mücevher ihracatını artırmaya yönelik AR-GE projelerine yatırım yaptıklarını belirterek, “JTR bunun güzel bir örneği. Birlik olarak ortaklığımız da var. Birkaç yıl öncesine kadar teknoloji ithal ediyorduk, ancak bugün gençlerimiz sayesinde kendi teknolojimizi geliştiriyor ve ihraç ediyoruz. Şimdi sıra tanıtımda. Hükümetimizden, yüksek katma değerli ürün ihracatı için dünya çapında tanıtım desteği bekliyoruz,” dedi.

Güner, Reveal sayesinde Türkiye’de sentetik pırlanta sorununu çözmek konusunda önemli bir mesafe kat edildiğini ve ihracat müşterilerinin daha güvenli alışveriş yaptığını belirterek, “Bu başarılarla gurur duyuyoruz. Böyle teknolojileri geliştirmeye devam etmeliyiz” dedi.

Doğal elmas (pırlanta) ile sentetik elmas olarak bilinen (Lab Grow Diamond) laboratuvar pırlantasını ayırt etmek mücevher sektörünün en önemli sorunlarından birisiydi. JTR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can Özdemir, “Laboratuvarda üretilen de elmas, aralarında görüntü ve kalite olarak bir fark yok. Birebir aynı olsa da doğal elmas 3 milyar yılda oluştuğu için bazı ipuçları var, onları yakalıyor sistem” diyerek, Reveal hakkında şu bilgileri verdi:

“Geride bıraktığımız yıllar içinde birden fazla model geliştirdik. Biri hayli büyüktü, maliyeti de yüksekti ve çok mobil olamıyordu. Büyük gerdanlıklar, takılar için uygundu. Ancak son versiyon fiyat olarak da işlevsel olarak da her mücevher dükkanına girecek bir cihaz. Kuyumcunun normal koşullarda bir pırlantanın doğal mı laboratuvar yapımı mı olduğunu anlaması olanaksız. Kuyumcu malını alırken bu cihazda kontrol ettiği sürece kuyumcuların da artık yanılma riski kalmayacak.”

İhracat değeri çok yüksek

Reveal sayesinde Türk mücevher sektörünün, en yüksek uluslararası standartlarda kendi yerli teknolojisi ile değerli taşların alımı, işlenmesi, toptan ve perakende satışının her aşamasında kullanılan taşların doğal olup olmadığını test edebileceğini belirten Özdemir sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’nin ihraç ettiği her mücevher artık JTR teknolojisi sayesinde yüzde 100 güvenli olacak. İnsan hatası artık ortadan kalkacak. Tabi cihazımıza Türkiye’den çok yurt dışından ciddi bir talep var. Daha bu sertifika çıkmadan her ülkeden cihazımızı satmak isteyenler vardı. Bu sertifikadan sonra artık uluslararası alanda çok daha büyük başarılar için çalışacağız”

Reveal cihazı yaklaşık yarım kilo ağırlığında ve fiyatı 3500 USD… Bu fiyatla satıldığı zaman JTR’nin ihracat kg değeri 7 bin USD oluyor ki Türkiye’nin ortalama ihracat kg değeri 1,48 USD olduğu dikkate alındığı zaman Türkiye’nin ortalama ihracatının 4 bin 729 katı daha değerli bir ihracat anlamına geliyor. Reveal’ın NDC onayı almasının bir başka önemine daha değinen Özdemir, Konseyin yönetiminin dünyanın en büyük elmas üreticisi olan De Beers’ta olduğunu ve onaylanan en üst seviyedeki iki cihazın da yine De Beers’a ait olduğunun altını çizerek “Gerçekten çok başarılı bir teknoloji ile rekabet ediyoruz. Bugün bizim 3500 Dolara sattığımız Reveal’ın muadilleri 22 bin ile 36 bin EUR arasında değişiyor. Bu da bize ciddi bir rekabet avantajı sağlıyor. Yeter ki bu avantajımızı kullanabilelim” diye konuştu.

Pırlanta sertifikası ihracatının da önemine değinen Özdemir, 1 kg pırlanta sertifikası ihracatının 500 bin USD değerinde olduğunu, Türkiye’nin mücevher teknolojisini geliştirdikçe bu geleneksel sektörden teknolojik olarak çok ciddi kazanç elde edilebileceğini belirtti ve gençleri bu konularda çalışmaya davet etti.