2020’de 560 milyon TL ciroya ulaşan Soycan Şirketler Grubu’nun yönetim kurulu başkanı Yılmaz Soycan, 2021’de yüzde 70 büyüme planladıklarını söylüyor. Kanada, Fransa, Afrika, Dubai ve BAE pazarlarına girecek şirket; 2030’da 1 milyar dolarlık ticari hacim hedefliyor.

19 Eylül – 02 Ekim 2021 tarihli sayıdan

Soycan Şirketler Grubu; 70 yıl önce Anadolu’da başladığı faaliyetlerine bugün iki kıtadaki altı farklı ülkede, toplam 13 şirketle devam ediyor.

Lojistik, uluslararası ticaret, otomotiv, ağaç ve orman ürünleri, gıda-içecek, oyuncak ve e-ticaret alanlarında faaliyet gösteren şirket; 2020’yi yüzde 25 büyümeyle ve 560 milyon TL satış geliriyle tamamladı. 15 farklı ülkede ticari faaliyetlerini sürdüren grup; ABD, İngiltere, Almanya, Belarus, Ukrayna, Letonya ve Litvanya’ya aktif ihracat yapıyor.

Grubun amiral gemisi şirketlerini lojistikte Çağ Lojistik ve CAG Logistics, otomotivde Zeynela Motor Vehicles, uluslararası ticarette Sarpedon Global Trade ve e-ticarette sarpedonkids. com oluşturuyor.

Lojistikte yüzde 30’un üzerinde büyüme beklentisi olan şirket; Amerika ve Avrupa özelinde mikro dağıtım hizmetini yelpazesine katmayı ve B2C’ye de hizmet vermeyi planlıyor.

2021 yılsonunda grup ihracatını üç kat artışla 35 milyon dolara taşımayı hedeflediklerini de aktaran Soycan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Soycan ile Soycan Grup’un yeni dönem hedeflerini konuştuk.

Amiral geminiz olan grup şirketlerinizi tanıyabilir miyiz?

Çağ Lojistik A.Ş. ve CAG Logistics Ltd. olarak 500’e yakın şirketle yaptığımız karayolu tedarik ağı ve uluslararası demiryolu taşımacılığı anlaşmalarıyla kapasite ve operasyon hızı yüksek multimodal taşımacılık hizmetleri veriyoruz. Dünyanın en büyük 100 şirketinin 20’sinin yükünü karayolu ve multimodal sistemle taşıyoruz. 2020’de 1,6 milyon ton yük taşıdık.

Belarus’ta kurulan Zeynela Motor Vehicles ile Koluman markalı semi treyler grubuna ait çeşitli treyler, konteyner ve tomruk taşıyıcı, damper, tanker, beton pompası ve transmikserinin yanı sıra kışla mücadele ekipmanları gibi kamu araçlarının taşımacılığını yapıyoruz. 2021’de Anadolu Isuzu otobüslerinin Belarus ve Ukrayna distribütörlüğünü aldık. Bir de Sarpedon Global Trade var.

Sarpedon Global Trade ile hangi alanda faaliyet gösteriyorsunuz?

Ağaç ve orman ürünleri alanındaki faaliyetlerimizi Sarpedon Global Trade ile yürütüyoruz. Bu sektörde, Belarus’ta işlenmiş ağaç ürünlerinin üretimini ve uluslararası ticaretini ve Belarus ile Ukrayna özelinde ağaç işleme makinelerinin distribütörlüğünü yapıyoruz.

Avrupa Birliği (AB), Ortadoğu, Uzak Doğu, Amerika ve İngiltere’nin en büyüklerine ağaç ve orman ürünleri tedariki sağlıyoruz. Hedefimiz; bu pazarlarda lider olmak. İşlenmiş ağaç ve orman ürünleri pazarındaki üretim ağımızı geliştirerek global pazarlardaki rekabet gücümüzü artıracağız.

E-ticarete ne zaman girdiniz?

Sarpedon olarak Polesie ile yaptığımız anlaşmayla Türkiye’de online ve offline kanallarda oyuncak satışına başladık. Pandemiyle e-ticaretin ivme kazanmasıyla 2021 Şubat’ta hayata geçirdiğimiz www.sarpedonkids.com ile 0-14 yaş grubuna yönelik ürünlerin satış ve pazarlamasını yürütüyoruz.

2020’yi ne kadar ciroyla kapattınız?

2020’de grup ciromuz yıllık yüzde 25 artışla 560 milyon TL’ye yükseldi. Tüm sektörlerden kârla çıktık. Yüzde 52 büyüdüğümüz lojistikte; 10 bin 717 itha-lat-ihracat taşımacılığı, karayolu ve intermodal yolla 1 milyon tondan fazla yük taşıması yaptık.

Otomotivde yüzde 92 büyüdük. CAG Lojistik 450 milyon TL, Zeynela Motor Vehicles 15 milyon TL ciroya ulaştı. Sarpedon’da e-ticaret dâhil 95 milyon TL ciro elde ettik. Sarpedon Global Trade olarak 2020’de ilk defa girdiğimiz ABD pazarında 3 milyon doların üzerinde ihracata imza attık ve 2 milyon adedi aşkın tek kullanımlık medikal ürün satışı gerçekleştirdik. 2020’de çalışan sayımızı da ikiye katladık.

2021 nasıl geçiyor?

2021, oldukça iyi bir yıl oluyor, sarpedonkids. com ile Türkiye’deki tüm pazaryerlerine girdik. Ayrıca Amazon Türkiye’de ‘Vendor Satıcı’ olduk. Vendor Satıcılık’ta Sarpedon tedarikçi, Amazon müşteri oluyor. Ayrıca üçüncü çeyrekte grubun ABD ve İngiltere şirketlerini kurduk.

Depo kuruluşu ve online platformlar için altyapı çalışmalarımızı sürdürdüğümüz bu pazarlardaki online ve offline kanallara Sarpedon Kids ile gireceğiz. Türkiye’den pek çok büyük markayla anlaşma yaparak, Sarpedon Kids ve

Sarpedon Global çatısında bu markaların ürünlerini e-ihracata açacağız.

Lojistik ve otomotivde ne gibi gelişmeler var?

Cag Logistics olarak yılsonuna kadar Amerika ve Avrupa özelinde mikro dağıtım hizmetini yelpazemize katmayı, B2B’nin yanı sıra B2C’ye de hizmet vermeyi planlıyoruz.

Zeynela Motor özelinde yılsonuna kadar Belarus’ta ve Ukrayna’da Anadolu Isuzu distribütörü olarak bayii ve satış sonrası yapılanmamızı tamamlayacak, Zeynela bünyesindeki marka sayısını beşe yükselteceğiz. Türkiye’de yedek parça alanında faaliyetlere başlayacak, orta vadede bu girişimimizi Belarus’a ve Ukrayna’ya taşıyacağız.

Büyüme stratejinizde öne çıkan başlıklar neler?

Grup olarak 2021’de yüzde 70 cirosal büyüme hedefliyoruz. Lojistikte yüzde 30’un, otomotivde yüzde 100’ün üzerinde büyüme beklentimiz var. Yurtdışında e-ticarette büyüyeceğiz. Bu yıl bitmeden, ahşap mutfak ve servis gereçleri ile çocuk oyuncakları özelinde kendi markalarımızla üretim faaliyetlerimize başlamayı planlıyoruz.

Otomotivde 2022’nin sonuna kadar ürün satışı, satış sonrası ve yedek parça hizmeti vermek üzere Litvanya, Letonya, Azerbaycan, Ürdün ve Suudi Arabistan’da yer alacak ve 20’den fazla şehirde yapılanmamızı tamamlayacağız. Özellikle Amerika ve İngiltere’de planladığımız ticari faaliyetlerle 2030’da 1 milyar dolarlık ticari hacme ulaşacağız.

“BELARUS İLE TİCARET HACMİ 656 MİLYON DOLAR OLDU”

DEİK Türk-Belarus İş Konseyi Başkanı da olan Yılmaz Soycan, iki ülke arasındaki ticari gelişmeleri şöyle anlatıyor: “2020’de karşılıklı ticaret hacmi 656 milyon dolar oldu. Bunun 531 milyon doları Türkiye’nin Belarus’a yaptığı ihracat, 125 milyon doları ise Türkiye’nin yaptığı ithalat.

Belarus; otomotiv sanayisi, petro- kimya, metalurji, tekstil, makine imalatı, ağaç işleme, mobilya, ilaç, soğutucu ekipmanlar, sentetik iplik üretimi gibi sektörlerde dünyanın en önde gelen üreticileri arasında yer alıyor. Biçerdöver ve traktör, potasyum gübresi, keten iplik, ağır yük kamyonları, otomobil lastikleri gibi kalemlerde de en büyük üreticilerden biri.”

“BU YIL İHRACATIMIZI ÜÇE KATLAYACAĞIZ”

“ABD, İngiltere, Almanya, Belarus, Ukrayna, Letonya, ve Litvanya’ya ihracat yapıyoruz. 2020’de ihracatımız 12 milyon dolar oldu. 2021’de ihracat gelirimizi en az üç katı büyüterek 35 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. 2022 son çeyreğe kadarki süreçte Kanada, Fransa, Afrika, Dubai ve BAE pazarlarına girmeyi öngörüyoruz.”