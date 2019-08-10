250 bin kişiye su tasarrufu yaptırdık
Dünya çapında Finish, Calgon, Vanish gibi markalarıyla tanınan temizlik ürünleri üreticisi Reckitt Benckiser (RB), Türkiye’de 2019 Nisan ayında başlattığı “Yarının Suyu için Söz Ver” kampanyasına tüm hızıyla devam ediyor.
Aram Ekin Duran
eduran@ekonomist.com.tr
Tüm evlerde su tasarrufunu artırmak istediklerini vurgulayan RB Temizlik Malzemeleri Ev Temizlik Kategorisi Pazarlama Direktörü Tarık Bayar, “Şu ana kadar projenin web sitesi yarininsuyu.com üzerinden 250 bin kişi su tasarrufu yapacağına söz verdi. Bu da 13 milyon ton su tasarrufuna karşılık geliyor” diyor.
Türkiye’nin ilk bulaşık makinesi deterjanı olarak 32 yıl önce pazara giriş yapan Finish markasının üreticisi Reckitt Benckiser (RB), yıllar içinde piyasaya sunduğu Calgon, Vanish, Air Wick, Cillit Bang, Marc gibi temizlik ürünleri ile kendi alanında uzun yıllardır pazar liderliğini koruyor.
Tüketicinin isteklerine kulak veren bir marka olarak yeni dönemde de tüketici ihtiyaçlarına yönelik ürünler sunmaya devam edeceklerini kaydeden Reckitt Benckiser (RB) Temizlik Malzemeleri Ev Temizlik Kategorisi Pazarlama Direktörü Tarık Bayar iler şirketin yeni dönem planlarını konuştuk.
Şirketin markalaşma yolculuğunu anlatır mısınız?
RB benliğinde çok sesliliği barındıran bir firma, herkesin fikrini ortaya koymasını sağlayan bir yapısı var. Kategorik odaklı bir yapının şirket içerisinde artmaya başladığı 2018 yılı başından itibaren, içeriğinde temizlik markalarımızın yer aldığı (Finish, Lysol, Vanish, Calgon, Air Wick, Cillit Bang, Marc, Woolite) Hijyen-Ev birimi “Daha temiz bir dünya” vizyonuyla hareket ediyor.
Çünkü şirketçe amacımız artan nüfus ve uzayan ortalama yaşam süreleriyle beraber herkesin kir, mikrop, haşere ve kötü koku olmayan bir dünyada sağlıklı ve mutlu bir şekilde hayatını devam ettirmesi için çalışıyoruz. Temizlik alanında operasyon yürüten bir firma olarak rakiplerimizden ayrıştığımız en önemli noktalardan biri de fırsat eşitliğine olan inancımızdır.
“Temizlik yalnızca kadın isi değildir” diyerek bulaşıktan, ev temizliğine aynen hayatın kendisinde de olduğu gibi – her işin paylaşılması gerektiğini savunuyoruz. Buna yönelik 2019 senesi içerisinde Finish markamız ile beraber #mutfaktabirlikte hareketini başlattık.
Şirket işe alımlarımızda da kadın, erkek oranını yakından takip ediyoruz. Bu bizim için çok önemli bir kriter şöyle söyleyebilirim. Toplam çalışan sayımız 231 kişi, bu 231 kişinin yüzde yüzde 46.5’u kadın çalışanlarımız oluşturuyor.
Markanın bugünkü konumuyla ilgili bilgi verir misiniz? En güçlü olduğunuz ürün ve alanlar hangileri, neden?
RB Hijyen Ev birimi olarak lider markalarımızdan biri olan Finish ile hem bulaşık makinesi deterjanları hem de parlatıcı, makine temizleyici, tuz ve makine deodorantı gibi alanlarda varlığımızı günden güne güçlendiriyoruz. Markayı bu kadar güçlü kılan ögelere bakacak olursak en başta bulaşık makinesi konusundaki süregelen uzmanlığı geliyor.
Zira markanın DNA’sında bu uzmanlık ve beraberinde getirdiği etkinliği çok önemsiyoruz. Bulaşık makinesi; su tasarrufu, zaman, hijyen, enerji kullanımı ve de deterjan kullanımı acısından tüketiciye ve dünyaya büyük avantajlar sunuyor.
Finish, bulaşık makinesi alanında sunduğu benzersiz ürünler ve hizmetler ile uzmanlığını pekiştirmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Finısh’i yine bu kadar güçlü kılan bir başka özellik ise zaman içerisinde diğer markalarla kurmuş olduğu stratejik ortaklıklar; buna çok değer veriyoruz.
Finish, lider makine üreticilerinin hemen hemen hepsi tarafından öneriliyor. Ayrıca Paşabahçe gibi cam konusunda Türkiye’nin Lovemark’ı olan cam üreticisi tarafından tercih edilen bir marka olmanın da gururunu yaşıyoruz.
Şirket geçen yılı nasıl kapattı?
Finish, Türkiye’nin ilk bulaşık makinesi deterjanı ve kategoriyi yaratan markası olarak bu alandaki birinci oyuncu. 2018 verilerine göre bu alanda yüzde 45 pazar payı ile liderliğimizi sürdürüyoruz. Kategoriyi yaratan bir diğer markamız Calgon ile yüzde 90 pazar payı ile lideriz. Leke çıkarıcı markamız Vanish ise 2018 yılı sonunda leke çıkarıcılar pazarında yüzde 78,6 ciro payı ile pazar lideridir.
2019 yılı yatırım planlarınızdan bahsedebilir misiniz?
Finish özelinde konuşacak olursak, 2019 Nisan ayında başlatmış olduğumuz “Yarının Suyu için Söz Ver” kampanyamız tüm hızıyla devam edecek. Şu ana kadar projenin web sitesi yarininsuyu.com üzerinden 250 bin kişi su tasarrufu yapacağına söz verdi.
Bu da 13 milyon ton su tasarrufuna karşılık geliyor. Ayrıca Nisan-Temmuz bandında farkındalık fazına odaklandığımız kampanyamız ile artık, aksiyon fazına geçtik. Aksiyonumuz insanların su tasarrufunu evlerinde kolay şekilde gerçekleştirebilmeleri, marka olarak artık buna destek olacağız.
2019 yılında sunduğunuz hizmetlerde hangi alan öne çıktı? Tüketim alışkanlıklarında nasıl bir değişim gözlemlediniz?
Tüketicinin isteklerine kulak veren bir marka olarak değişen ve gelişen dünya ile birlikte ihtiyaçlar ve tüketim alışkanlıkları da değişiyor. Biz de buradan hareketle ürünlerimizi pazara sunarken pek çok kriteri göz önünde bulunduruyoruz. Günümüzde tüketicilerimiz bizlerden en iyi performansı sunarak, hayatını kolaylaştıracak ürünler bekliyor.
Bunun yanı sıra daha doğal ve çevreye duyarlı ürünler görmek istiyorlar. Ürün doğallaşırken, performansından da vazgeçmek istemiyorlar. Bu yıl şekerli yağ veya yağda yumurta gibi en inatçı bulaşıklarda sergilediği üstün performans ile kullanıcılara “Güç Sizde” diyen ürünümüz Finish Quantum Ultimate’i performans ürünü olarak tüketicilerimizle buluşturduk.
Yeni ürün serimiz “Finish %0” ise her zaman alışık olduğunuz Finish temizlik ve parlaklığını size daha az kimyasal içerikle sunuyor. Performansı etkilemeyecek şekilde fosfat, klor, koruyucu, parfüm ve boyalardan arındırılmış içeriği ile fark yaratıyor.
Türkiye’de ve dünyada markanızı iyi konumlandırmak için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?
Finish, Türkiye’nin ilk bulaşık makinesi deterjanı olarak pazara girdiği günden bu yana 32 yıldır tüketicilere en iyi deneyimi sunmak için çalışıyor. Tüketicinin bulaşık ile ilgili tüm ihtiyaçlarını, bulaşık makinesi deterjanları ve parlatıcı, makine temizleyici gibi performans ürünlerinden oluşan kapsamlı portföyüyle karşılamayı hedefleyen uzman bir markadır.
Tüketicinin isteklerine kulak veren bir marka olarak konumlandırmamızı belirlerken pek çok kriteri göz önünde bulunduruyoruz. Tüketicilerimize en iyi performansı sunan, hayatlarını kolaylaştıran, daha doğal ve çevreye duyarlı ürünler geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Marka başarınızla aldığınız ödüller var mı?
Finısh markamızın sosyal sorumluluk projesi Yarının Suyu ile yürüttüğümüz çalışmalarla Cannes Lions ödüllerinde iki kategoride kısa listeye kaldık. Yine Finish ile yürüttüğümüz Kadının Yüzü Gülsün kampanyamız ile bir bronz Effie ödülü kazandık.
KSS ve sürdürülebilirlik alanında ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Finish her gün kullanılan, hayatın içinde olan ve her iki evden birinde yer alan bir marka. Finısh’in marka DNA’sında küresel olarak karşılaştığımız çevresel ve sosyal konuların çözümüne yönelik samimi bir yaklaşım var.
Bu bağlamda sosyal paydaşlarımızı içine alan çok önemli iki konuda gerçekçi çözümler geliştirmeye gayret gösteriyoruz. Finish Türkiye ailesi olarak “Cinsiyet Eşitliği” ve “Su” konularını sahiplenerek, bu iki çok önemli alanda çalışmaya karar verdik.
Her iki konuda ürettiğimiz kapsamlı projelerle öne çıkıyoruz. Finish, insanların hayatını kolaylaştırmak için yola çıkmış Türkiye’nin ilk ve en çok tercih edilen bulaşık makinesi deterjanı markası.
Finish Türkiye olarak geçtiğimiz yılın son çeyreğinde “Finish Kadının Yanında!” sloganıyla başladığımız kadınların yanında olduğumuzu söylediğimiz ve kadınlarımızın kendilerine daha fazla zaman ayırmaları için çözümler sunduğumuz reklam kampanyamızın ikinci fazında ilk kez bir erkek oyuncuyu başrole taşıyarak fark yaratmak istedik. Kampanyamız ile bir nebze de olsa yerleşik algıları yıkmak istedik.
“Sizce de mutfağı paylaşma zamanı gelmedi mi?” diyerek tüm erkekleri mutfağa davet ettik. Kampanyanın devam filminde de bu sefer “Mutfakta Birlikte, Hayatta da Birlikte. Haydi Mutfağı da Hayatı da Paylaşmaya…” diyerek 08 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tüm kadınların bu anlamlı gününü kutladık.
Sizin özellikle son dönemde en çok konuşulan projeniz su tasarrufuna dikkat çeken ‘Yarının Suyu’ oldu. Biraz bu projeden bahseder misiniz?
Yarının Suyu projemiz içerisinde pek çok derin adımın olduğu ilk toplantıdan son ana kadar kreatif ajansımız Havas ile birlikte çok emek verilerek hayata geçmiş bir çalışma.
Suyun yaşamımızdaki yerini ve sarf edilirken gösterilmesi gereken hassasiyeti aktardığımız kampanyaya özel olarak hazırlanan www.yannrnsuyu.com adresindeki web sitesinde, ziyaretçilerin kullanım alışkanlıklarına göre su ayak izini ölçüyoruz ve site ziyaretçilerine “Söz Ver” diyerek Türkiye’nin suyunu korumaya çağırıyoruz.
Ayrıca sitede; su ile ilgili risk, Türkiye’nin su durumu, tüketim demografisi ve Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre acil durumlarda su tüketimindeki dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili bilgiler de yer alıyor.
Proje kapsamında Türkiye’de su ile ilgili konularda insanların farkındalığını artırmak için National Geographic ile ortaklık geliştirerek, Türkiye’de su tasarrufunun basit kişisel çabalarla nasıl etkili olabileceğinin de altını çizmek istedik.
Kişilerin su ile etkileşiminde bir fark yaratabilmek adına National Geographic ile beraber “25 litre” belgeselini yaptık. Proje kapsamında Türkiye’deki risk altında olan göllerinden bazılarına dikkat çekmek üzere Seyfe, Karataş, Burdur gibi göllerin topografik şekillerini barındıran “Susuz Bardaklar” tasarladık.
Suları azalan göllere dikkat çekmek için oluşturduğumuz bardakları pek çok yerde sembolik olarak kullandık. Projenin tüm ayaklarında internet mecralarını etkili bir şekilde yönettik. #yarınınsuyu projesi, #sözver hareketi, #25litre belgesel ile Susuz Bardaklar ile aldığı etkileşim günden güne büyüyor.
“EV İŞLERİNDE KADIN VE ERKEK EŞİT OLMALI”
Finish olarak stratejimizi sosyal ve çevresel olarak iki ana misyon üzerinden şekillendiriyoruz. Sosyal misyonumuz dahilinde, kadınların hayatlarını kolaylaştırmayı ve ev işlerinde kadın ve erkeklerin eşit roller üstlenmesi gerektiği mesajını veriyoruz.
Bu sayede kadınların, ev işleriyle daha az vakit geçirmesini sağlayarak, sosyal ve ekonomik özgürlüklerine destek olmayı amaçlıyoruz. Çevresel misyonumuz kapsamında ise tüketiciye sunduğumuz üstün performans ile “sudan geçirme” alışkanlığına son vermeyi, bu sayede de daha etkin su, enerji ve zaman kullanımını teşvik etmeyi hedefliyoruz.
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