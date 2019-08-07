AVM ve perakendeciler anlaşma için masada
Perakendeciler ile AVM’ler arasında kira sözleşmelerinden ortak alan giderlerine kadar pek çok konuda sorunlar var.
AYD’nin yeni başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AVM’ler ile perakendecilerin ortak komisyonlar oluşturup çözüm için çalışmaya başladıklarını söylüyor.
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve AYD’nin ortak komisyonlar oluşturduğunu söyleyen Altaş ile sektörün yol haritasını konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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