Ayda kritik görev tamamlandı: Artemis II ekibi Dünya’ya doğru yola çıktı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA’nın Artemis II görevinde yer alan dört astronot, Ay çevresindeki uçuşlarını başarıyla tamamladıktan sonra Dünya’ya dönüş yolculuğuna başladı.

Mürettebatı yeniden Dünya'ya yönlendirdi

Astronotlar, "serbest dönüş yörüngesi" olarak adlandırılan bir rota izledi. Dünya ve Ay’ın çekim gücünden faydalanan bu yöntem, yakıt tüketimini azaltırken iniş yapılmadan Ay etrafında uçuş imkanı sağlıyor. Sekiz şeklini andıran bu yörünge, mürettebatı Ay’ın arka yüzünden geçtikten sonra yeniden Dünya’ya yönlendirdi.

Houston’daki görev kontrol merkezi, uzay aracının Ay’ın arka tarafını geçişi sırasında yaklaşık 40 dakika süren iletişim kesintisinin ardından ekiple tekrar bağlantı kurdu.

Mesafe rekoru kırıldı

İletişimin kesilmesinin, aracın Ay’ın Dünya’dan doğrudan görülemeyen bölgesine geçmesi nedeniyle beklenen bir durum olduğu ifade edildi.

Mürettebat, bu süreçte Ay’ın Güneş’i kısa süreliğine örtmesiyle meydana gelen tam Güneş tutulmasını da izledi. Bu esnada Güneş’in soluk dış katmanı da gözlemlendi.

Görev çerçevesinde ekip, 1970’teki Apollo 13 görevinde kaydedilen mesafe rekorunu da aşmış oldu. Astronotların Dünya’dan en uzak noktada yaklaşık 406 bin kilometreye ulaştığı aktarıldı.

Trump'tan mürettebata: "Tarih yazdınız"

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, NASA’nın Artemis II görevinde yer alan 4 astronotla yaptığı telefon görüşmesinde "Bugün tarih yazdınız ve tüm Amerika'yı inanılmaz derecede gururlandırdınız" dedi.

Trump, görevin sona ermesinin ardından Artemis II mürettebatını Beyaz Saray’a davet edeceğini belirterek, "Normalde pek imza istemem ama bunu hak ediyorsunuz" dedi.

Ayrıca, Astronotlar Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Jeremy Hansen, saatler boyunca Ay’ın etrafından geçerek ayrıntılı incelemelerde bulundu.