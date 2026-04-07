Ay’ın etki alanına giriş: Orion uzay aracının tarihi yolculuğu

İnsanlığın uzay serüveninde yeni bir sayfa açıldı. 1 Nisan 2026'da Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden gökyüzüne yükselen Artemis II, Ay’a doğru olan yolculuğunu sürdürüyor. Orion uzay aracı, 5 Nisan’da Dünya’nın çekim gücünden sıyrılıp Ay’ın hakimiyetine gireceği o kritik eşiğe ulaşıyor. Takvimler 6 Nisan’ı gösterdiğinde ise ekip, Ay’ın gizemli arka yüzünü dolaşarak unutulmaz bir manevraya imza atıyor.
1 Aydınlatılmış Orion Takımyıldızı
NASA astronotu Christina Koch, ajansın Artemis II görevinin üçüncü gününde, karartılmış Orion uzay aracının içindeki bir ekranla aydınlatılıyor. Görüntünün merkezinin sağında, CSA (Kanada Uzay Ajansı) astronotu Jeremy Hansen, Orion'un pencerelerinden birinden dışarı bakarken profilden görülüyor. Pencerelerde parlamayı önlemek için ışıklar kapatılmıştır.
2 Orientale Sergileniyor
Ay'ın bu tamamen aydınlatılmış görüntüsünde, yakın taraf (Dünya'dan gördüğümüz yarım küre) sağda görülebilir. Yüzeyini kaplayan koyu lekelerden tanınabilir. Bunlar, Ay'ın volkanik olarak aktif olduğu erken bir dönemden kalma eski lav akıntılarıdır. Lav akıntılarının batısındaki büyük krater, Ay'ın yakın ve uzak taraflarını kapsayan yaklaşık 600 mil genişliğindeki Orientale havzasıdır. Orientale'nin sol yarısı Dünya'dan görünmez, ancak bu görüntüde kraterin tamamını görüyoruz. Kraterin solundaki her şey uzak taraftır, yani Ay'ın kendi ekseni etrafında dönme hızıyla aynı oranda kendi ekseni etrafında dönmesi nedeniyle Dünya'dan göremediğimiz yarım küredir.
3 Ayın Yanından Geçmeden Önce Hızlı Bir Tıraş
Artemis II görevi uzmanı ve CSA (Kanada Uzay Ajansı) astronotu Jeremy Hansen, 5. Uçuş Günü'nde ve mürettebatın 6 Nisan 2026'daki Ay yakın geçişinden önce Orion uzay aracının içinde tıraş oluyor.
4 Orion Dış Denetim Sırasında Selfie Yaptı
Orion, Artemis II görevinin ikinci gününde uzay aracının rutin dış denetimi sırasında, güneş paneli kanatlarından birine monte edilmiş bir kamera ile uzayda yüksek çözünürlüklü selfie çekti.
5 Dünyaya Bir Bakış
Orion uzay aracının penceresinden, uzayın karanlığıyla aydınlatılmış Dünya'nın ince bir parçasına bakış. Bu görüntü, Artemis II görevinin üçüncü gününde bir mürettebat üyesi tarafından çekildi.
6 Ayın Yakın Yüzü
Ay'ın yakın tarafının, yani Dünya'dan her zaman gördüğümüz tarafının bir görünümü. Uzak tarafın bir kısmı da, sol kenarda, Ay'ın yakın ve uzak taraflarını birleştiren ve Dünya'dan kısmen görülebilen yaklaşık 600 mil genişliğindeki Orientale havzasının siyah lekesinin hemen ötesinde görülebilir. Diskin merkezindeki ve sağ tarafındaki koyu alanlar, Ay'ın yakın tarafına özgü eski lav akıntılarıdır. Diskin altındaki beyaz nokta ve ondan yayılan beyaz ışınlar, Ay'daki daha genç kraterlerden biri olan ve 108 milyon yaşında olan Tycho krateridir.
7 Hilal Şeklinde Bir Dünya
Artemis II mürettebatının Ay'a yolculuklarının üçüncü gününde Orion uzay aracının penceresinden çekilen bu fotoğrafta, uzayın karanlığına karşı aydınlatılmış ince bir Dünya parçası görülüyor.
8 Seni düşünüyorum, Dünya
ASA astronotu ve Artemis II Komutanı Reid Wiseman, mürettebat Ay'a doğru yolculuk ederken Orion uzay aracının ana kabin pencerelerinden birinden Dünya'ya bakıyor.
9 İş'te Bir Gün
NASA astronotu ve Artemis II görevi uzmanı Christina Koch, görevin dördüncü gününde, volan cihazında aerobik egzersizini tamamladıktan sonra Ay'ın yanından geçiş faaliyetlerine hazırlanırken görülüyor.
10 Evim, Tatlı Evim
Artemis II görevi uzmanı ve NASA astronotu Christina Koch, 6 Nisan 2026'daki Ay yakın geçişinden önce Orion uzay aracının pencerelerinden birinden Dünya'ya bakıyor.
11 CSA Astronotu Jeremy Hansen, Orion'un Penceresinden İçeri Bakıyor
Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu Jeremy Hansen – resmin merkezinde – NASA'nın Artemis II görevinin 3. gününde Orion uzay aracının penceresinden dışarı bakıyor. Ön planda komutan ve pilot koltuklarının kontrolleri aydınlatılmış olsa da, pencerelerde gereksiz parlamaları önlemek için kabin genel olarak karanlık tutuldu.
12 Merhaba, Ay
Artemis II mürettebatı, görevin ikinci uçuş gününde Ay'a doğru yolda. Bu fotoğraf, Orion uzay aracını ve uzakta görünen Ay'ı, güneş paneli kanatlarından birinin ucundaki bir kamera tarafından çekilmiş olarak gösteriyor.