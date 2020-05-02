Koronavirüs salgınının belki de en derinden etkilediği sektörlerden biri olan havacılıkta yıl sonuna dair yapılan öngörüler felaketin boyutunu ortaya koyuyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) tahminlerine göre, havayolu şirketleri bu yıl 314 milyar dolarlık gelir kaybı yaşayacak.

Sektördeki 65 milyon çalışanın yaklaşık üçte birinin işini kaybedeceği öngörülürken, uçuşların tekrar başlaması ise virüsün yayılım sürecinin azalmasıyla olacak.

Yılda 30 milyon yolcu taşıyan Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane’ye göre en iyimser tahminle yurtiçi uçuşları Ramazan Bayramı sonrasında, yurtdışı uçuşları ise temmuz ayında başlayabilir.

Nane ile havacılık sektöründeki son durumu ve bu süreçte şirket olarak aldıkları önlemleri konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.