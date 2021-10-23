encazip.com; tüketicilerin tarife karşılaştırarak en cazip elektrik tedarikçisini bulmasını ve mesafeli sözleşmeyle tedarikçi değişikliği yapmasını sağlıyor. encazip.com kurucusu Çağada Kırım; elektrik piyasasında başvurulan ilk adres olmayı hedeflediklerinin altını çiziyor. Kırım, “Türkiye’de sistemi oturtunca diğer ülkeler için düğmeye basacağız.

KOBİ Girişim Ekim 2021 tarihli sayıdan

Bazı ülkeler için markamız bile hazır” diyor. Radarına Balkan ülkelerini alan şirket, beş yıl sonra 1 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşmayı hedefliyor. süreçte serbest elektrik piyasasında elektrik tedarikçisi değiştirme pazarının son derece büyük olduğunu fark ediyor.

Londra’daki evinde elektrik tasarrufu sağlamak Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdikten sonra Londra City Üniversitesi’nde enerji, çevre teknolojileri ve ekonomi alanında yüksek lisans yapan Çağada Kırım; bu süreçte serbest elektrik piyasasında elektrik tedarikçisi değiştirme pazarının son derece büyük olduğunu fark ediyor.

Londra’daki evinde elektrik tasarrufu sağlamak ve sistemi test etmek için İngiltere’nin bu işteki pazar lideri uSwitch.com’dan elektrik tedarikçisini değiştiren Kırım, cazip bulduğu bu sisteme Türk tüketicisinin de sıcak bakacağını öngörerek girişimcilik dünyasına adım atıyor.

Okul bitince Türkiye’ye dönen Çağada Kırımlı, bu fikri ortağı Onur Orakçıoğlu ile iş modeline dönüştürüyor. Böylece 2013’te ücretsiz ve tarafsız elektrik tedarikçisi karşılaştırma ve değiştirme sitesi encazip.com kuruluyor.

encazip.com kurucusu Çağada Kırım, 2020’de pandeminin etkisi ve elektrik piyasasının online işlemlere kaymasıyla yüzde 300 büyüme yakaladıklarını kaydediyor. Kırım, “Bu yılki beklentimiz, ev aboneleri için de tedarikçi değiştirme olanağının sağlanması.

Hedefimiz, iş yeri tüketicilerine ek olarak evlerinde daha ucuz elektrik tüketmek isteyenlerin de elektrik tedarikçilerini değiştirmek” diyor. Türk kullanıcıların elektrik piyasası deyince akıllarına ilk gelen adres olma yolunda ilerlediklerini vurgulayan Çağada Kırım ile şirketin yeni dönem iş planlarını konuştuk.

encazip.com hangi hedeflerle kuruldu?

Ücretsiz ve tarafsız elektrik tedarikçisi karşılaştırma ve değiştirme sitesi encazip. com’u, 2013’te Onur Orakçıoğlu ile kurduk. encazip.com; tüketicilerin doğru bilgiler ve güncel verilerle tarife karşılaştırarak saniyeler içinde encazip elektrik tedarikçisini bulmalarını ve mesafeli sözleşmeyle tedarikçi değişikliği yapmalarını sağlıyor. encazip.com; tüketicinin tasarrufunu da düşünen bir enerji platformu olma özelliği de taşıyor.

Temel hedefimiz, tedarikçilerin avantajı değil; tüketicileri en doğru şekilde bilgilendirerek onların en doğru elektrik tarifesine, en kolay şekilde geçiş yapmalarını ve maksimum tasarrufu elde etmelerini sağlamak.

Sistem nasıl işliyor?

encazip.com yalnızca bir karşılaştırma sitesi değil; tüketicileri en cazip tedarikçiyi seçmeleri için yönlendiren, tüketicisine destek olan, tasarruf olanağı sağlayan ve ödeyebilecekleri tutara uygun en cazip seçime ulaştıran bir platform.

İş modelimiz, tedarikçi değişikliği yapan tüketiciler için tedarikçi şirketlerden alınan ücretler üzerinden ilerliyor. Tüketicilerden karşılaştırma ya da başvuru yaparken hiçbir ücret talep edilmiyor. Üye olma zorunluluğu da yok. Tüketici karşılaştırmasını yapıyor, bir tarifeyi seçiyor. Seçtiği tedarikçiyle sözleşmesini de encazip.com üzerinden yapıyor.

Kuruluştan bu yana nereden nereye geldiniz?

İlk yılımızda planlarımızın yedi kat fazlası kadar hacim yakaladık. Devam eden süreçte yıllık bazda büyümemiz, bir önceki yılın iki katı oldu. 2018’de elektrik piyasasını derinden sarsan bir kriz yaşandı ve sektör tamamen durdu.

Bu krizin etkisinden 2019’un sonlarına doğru çıkılmaya başlandı, hedefler ve bütçeler yeniden belirlendi. Elektrik piyasasının dijitalleşmesi yönünde mevzuat değişiklikleri de yapıldı. Pandeminin etkisi ve elektrik piyasasının online işlemlere kaymasıyla da 2020’de yıllık bazda yüzde 300 büyüdük.

Yatırım aldınız mı?

Kuruluşumuzda iki yıl sonra uSwitch. com’un kurucularını ortak olarak aldık. 2019’un sonunda da tüketicilerin tasarruf etmek için ziyaret ettikleri ilk adres olmak amacıyla global yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyumdan yatırım alarak işleri büyüttük.

İlgi nasıl?

Aylık bazda yaklaşık 300 bin tüketici encazip.com’a başvuruyor. 2019’dan önce elektrik tedarikçisi değişikliği işlemleri için fiziki evrak zorunluluğu vardı. Bu da piyasanın büyümesini engelliyordu. Online işlemlerle eskiye kıyasla büyüme hızımız 11 kat arttı.

Kaç kişilik bir ekipsiniz?

Ben de dahil 21 kişilik bir ekibiz. Startup ruhumuzu kaybetmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yazılımımızın son teknoloji olması ve en üst düzeyde güvenliği kritik. Yazılım ekibimizi en az üç kişi daha büyütmek kısa vadeli planımız. Bütçemizde 2021’i 36 kişiyle kapamayı hedefledik ancak dinamikler çok hızlı değişiyor. Umudumuz genişlemenin bütçenin üstünde olması yönünde.

Yurtdışına açılacak mısınız?

Çalışmalarımızı Türkiye odaklı yürütüyoruz. Ancak özellikle Balkan ülkeleri de radarımızda. Türkiye’de sistemi rayına oturttuğumuz anda diğer ülkeler için de düğmeye basacağız. Hatta bazı ülkeler için markamız hazır bile. Şimdilik Türk kullanıcıların elektrik piyasası deyince akıllarına ilk gelen adres olma yolunda ilerliyoruz.

encazip.com’u uzun vadede nerede görmeyi hedefliyorsunuz?

Hedef kitlemizde iş yerlerinin yanı sıra mesken aboneleri de var. Hedefimiz, iş yeri tüketicilerine ek olarak evlerinde daha ucuz elektrik tüketmek isteyenlerin de elektrik tedarikçilerini değiştirmek. Bu yılki beklentimiz, ev aboneleri için tedarikçi değiştirme olanağının sağlanması. Mesken kullanıcıları toplam tüketicilerin önemli kısmını oluşturuyor.

Özellikle rakamın yüzde 80 gibi önemli bir oran olması önümüzün ne kadar açık olduğunu gözler önüne seriyor. Bu oranlar bize 2021 bütçemizle 2023 bütçemizi kıyasladığımızda 23 katlık büyüme gerçekleştireceğimizi gösteriyor. Beş yıl sonra 1 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşmayı hedefliyoruz.

ELEKTRİK PİYASASINDA AKLA GELEN İLK MARKA OLACAĞIZ”

100 MİLYON TL’LİK TASARRUF

2020; encazip.com ve enerji sektörü için büyük değişimin başladLgı bir yıl oldu. Fiziki mesafenin önem kazanmasıyla elektrik abonelikleriyle ilgili işlemlerin tamamının uzaktan kanallarla yapılmasının önemi piyasa katılımcıları tarafından anlaşılınca dijital kanallara ilgi arttı.

Home-office çalışma düzenine geçilmesiyle elektrik tüketim alışkanlıkları değişti. Evlerde tüketilen elektrik genellikle ülkedeki toplam tüketimin yüzde 25’ine denk gelirken, 2020 yılı içinde bu oran yüzde 40’lara kadar ulaştı. Uzaktan satış kanalları ve encazip.com gibi dijital platformlar bu süreçten olumlu etkilendi.

Geçtiğimiz 12 ayda encazip.com’da elektrik tedarikçisi değiştirmiş tüketiciler toplamda yaklaşık 100 milyon TL’lik tasarruf sağladı.

YÜZDE 5 PAZAR PAYI HEDEFİ

Hedefimiz, daha fazla tüketiciye tasarruf etmeleri için yol göstermek ve tüketicilerin piyasadaki en cazip elektrik tarifelerine kolayca ulaşabilmelerini sağlamak. Geçen yıl iş yerleri tedarikçi değişimi yaparak yüksek oranda tasarruf sağladı.

Bu yıl elektrik fiyatlarında artış kaçınılmaz olacağından mesken kullanıcılarının da bu konudaki talebi artacak. Onlar da elektrik tedarikçilerini değiştirmek için atağa geçecek. Bu yıl 3 milyonun üzerinde kişinin elektrik tedarikçisini değiştireceğini tahmin ediyoruz.

2021 için pazar payı hedefimiz yüzde 5, kullanıcı sayısı hedefimiz ise 2 milyonun üzerinde. Elektrik piyasasında akla gelen ilk marka ve başvurulan ilk adres olmak istiyoruz.