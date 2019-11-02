Bölgenin en büyük teknoloji şirketi olacağız
25 milyondan fazla ürün çeşidinin bulunduğu Hepsiburada, dev bir e-ticaret platformuna dönüştü.
Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, “Hindistan’ın batısından Almanya’nın doğusuna kadar olan bölgede en büyük teknoloji şirketi olmayı hedefliyoruz” diyor.
Murat Emirdağ ile gerçekleştirdiğimiz söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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