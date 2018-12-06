Dokuz aylık dönemde yüzde 25 büyüdük
Yünsa, dokuz aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre net kârını dört kat artırarak 19 milyon TL’ye çıkardı.
Şirketin cirosu ise yüzde 25 artışla 212,3 milyon TL’den 265 milyon TL’ye ulaştı. İhracat ağırlıklı çalışan şirket, 2019’da da yüzde 10-12 büyüme hedefliyor.
Yünsa Genel Müdürü Nuri Refik Düzgören ile 2019 hedeflerinden odaklandıkları pazarlara kadar pek çok konuyu konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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