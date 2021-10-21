Dünya gayrimenkul pazarında dengeler bozuldu. Çinli Evergrande şirketinin devasa borçlarını ödemekte zorlanması, kriz endişelerini artırdı.
Gayrimenkul Gelişen Piyasalar Uzmanı Prof. Dr. Ali Hepşen, Evergrande’nin global bir krizi tetiklemeyeceğini söylüyor.
Pandemide durağanlaşan ekonomilerde merkez bankalarının izlediği düşük faiz politikası arzın azalmasıyla birleşince dünyada gayrimenkule talebi arttı.
Tedarik zincirindeki sorunlar, enerji, çimento, bakır, çelik, demir, ahşap ürünlerindeki maliyet artışları üretim maliyetlerini artırıp konut fiyatlarını tarihi zirveye taşıdı.
ABD’de son 131 yılın en yüksek reel konut fiyatlarına ulaşıldı. Ülkemizde de durum pek farklı değil.
Gayrimenkul Gelişen Piyasalar Uzmanı, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen ile Türkiye ve dünya gayrimenkul piyasasını konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın
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