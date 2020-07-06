A&S Yatırım Holding, 1962’den bu yana Türkiye’de üç kuşaktır ticaretle meşgul olan bir ailenin üçüncü kuşağının ticari bilgi, birikim ve sermayesiyle kuruldu. Dört ülkede 18 şirketi bulunan holding; gayrimenkul-inşaat, finans ve varlık yönetimi, yatırım danışmanlığı, ihracat, turizm, enerji, eğitim, medya ve perakende gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Ayşegül Sakarya Pehlivan

asakarya@ekonomist.com.tr

Pandeminin ardından İstanbul Hadımköy’de 200 milyon liralık bir yatırım bütçesiyle maske üretim tesisi kuran A&S Holding, şimdi de bu maskeleri yurtdışına göndermeye hazırlanıyor.

Global Mask fabrikasının açılmasının ardından yurtdışından bir talep oluştuğunu söyleyen A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, “ABD’nin her bir siparişi ortalama 100 milyon adet.

Bunu üretmek için geçen süre 15 gün. Paketleyip gemiyle New York’a ulaştırmak da yaklaşık bir ay sürüyor… Böyle bakınca gemiyi fabrikaya çevirip, seyahat süresi boyunca üretip yapmanın daha akıllıca bir çözüm olacağında karar kıldık. İlk etapta üç gemi aldık. Bu gemilerin her birinde Turkish Power markalı 100’er adet maske üretim makinesi olacak” diyor.

Pandemi sizi nasıl etkiledi? Bu süreçte nasıl bir farklılık yarattınız?

Ülkemizi de derinden etkileyen bu salgınla mücadele kapsamında özel sektöre de çok büyük görev ve sorumluluk düştüğüne inanıyoruz.

Bu kapsamda ‘üretim zamanı’ diyerek yola çıktık ve ‘biz ne yapabiliriz’ düşüncesi ile projeler geliştirdik. Bu projeler arasında, yerli ve milli maske üretimi hızlıca hareket edebileceğimiz alan olarak karşımıza çıktı ve çalışmalara başladık.

Türkiye’nin en büyük yerli ve milli maske üretim fabrikasını kurmak için kolları sıvadık. Tamamı öz kaynak olmak üzere toplam 200 milyon liralık bir yatırım bütçesi oluşturduk ve harekete geçtik.

28 gün gibi rekor bir sürede tamamen sıfırdan yerli ve milli olanaklarla İstanbul Hadımköy’deki üretim tesisimizi kurduk. İlk test üretimimizi 23 Nisan’da gerçekleştirdik.

O günden bu yana en kaliteli ürünü ortaya koymak için AR-GE departmanımızla sabah -akşam çalışıyoruz. Her bir makinamız dakikada 200 adet, yani 24 saatte yaklaşık 290 bin adet maske üretebiliyor. Bu da günde 2,9 milyon adet maske üretmek anlamına geliyor. Ve şu anda ürettiğimiz maske de tüm onayları alınmış; piyasadaki en kaliteli maske.

Yurtdışına ürün gönderiyor musunuz?

Hadımköy fabrikasının üretime başlamasıyla özellikle yurtdışından ciddi bir taleple karşılaştık. Global Mask fabrikasının açılmasının ardından, özellikle Bahreyn, Rusya, İngiltere, Fransa, İrlanda, Belçika, Almanya ve ABD’den ciddi yoğun bir talep oluştu.

Burada hem iç talebi karşılamamız hem de yurtdışına maske göndermemiz gerekiyordu. Özellikle İngiltere ve ABD’den aldığımız talep üzerine ekip arkadaşlarımızla oturduk bir hesap yaptık. ABD’nin her bir siparişi ortalama 100 milyon adet. Bunu üretmek için geçen süre 15 gün. Paketleyip gemiyle New York’a ulaştırmak da yaklaşık bir ay sürüyor…

Böyle bakınca gemiyi fabrikaya çevirip, seyahat süresi boyunca üretip yapma fikrinin daha akıllıca bir çözüm olacağında karar kıldık. İlk etapta üç gemi aldık. Gemilerin isimlerini ise Yunus Emre, Rumi ve İbn-i Sina koyduk. Bu gemilerin her birinde Turkish Power markalı 100’er adet maske üretim makinesi olacak.

Global mask -Türkiyede ilk FDA belgesi alan maske şirketi oldu. CE, İSO, TÜZ TYPE R iki testleri olan bu kurumlardan yüksek kalitede sertifika alan tıbbi ürün üretiyor.

Markanızı iyi konumlandırmak, büyütmek için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?

A&S Yatırım Holding, yenilikçiliği, girişimciliği, sürdürülebilirliği ve sosyal sorumluluk bilincini dört kuşaktır temsil ediyoruz. Bu doğrultuda, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde aynı verimlilik ve karlılık ile hareket ederek, yeni yatırım fırsatlarını değerlendirme konusunda aktif bir politika izleyeceğiz. Bu konumun gereği olarak da yeni iş alanlarına girmek üzere yurt içinde ve yurt dışında birçok yabancı yatırımcılarla ortaklıklar kurarak, farklı yatırım fırsatlarını dikkatle takip edeceğiz.

Pandemi nedeniyle büyüme hedeflerinizi revize ettiniz mi?

Koronavirüsle birlikte her şirket gibi bizim de planlarımızda revizyonlar oldu. Önceliği olmayan yatırımlarımızı 2021 yılına ötelerken, salgınla birlikte hareketlenen sektörlere yönelerek diğer sektörlerdeki kaybımızı sübvanse edecek şekilde planlama yaptık ve uygulamaya koyduk.

Belirsiz bir sürecin içinde olsak da A&S Holding olarak önceliğimiz, vatandaşımıza ve ülkemize katma değer sağlayacak çalışmalara imza atmak. Ülkemizi temsil eden bir sanayici olarak, bu süreçte maske ve önlük üreterek hem ülkemizin ihtiyacını hem de yurtdışının ihtiyacını karşılamaya odaklandık.

Bundan sonraki süreçte de sağlık ve tedarik alanlarında yatırımlarımızı sürdürerek daha fazla istihdam sağlamaya devam edeceğiz. Hadımköy’deki fabrikamızda üretime hızla devam ederken bir yandan da ihracat için gemi fabrikamızda tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.

En güçlü olduğunuz yönleriniz neler?

Kurulduğumuz günden bu yana faaliyet gösterdiği her sektörde başarılı olan ve öncü çalışmalara imza atan A & S Yatırım Holding olarak, güçlenerek büyümemizi sürdürüyoruz. Bu yönetim anlayışı ile; geniş bir faaliyet yelpazesi içinde ülke ekonomisine ve büyümesine büyük katkı sağlamaya devam ediyoruz.

Yeni yatırımlarımızı bu gerçekler doğrultusunda planlarken, çağımızın getirdiği ekonomik veya jeopolitik dalgalanmaları da başarılı bir şekilde fırsata çevirmek için stratejilerimize, risk yönetim sistemlerimize ve likidite durumumuza önem veriyoruz.

Dünyada gelişmekte olan ülkelerde özel sektör yatırımları düşüş göstermiş olmasına rağmen, ülkemizde A&S Holding olarak birçok farklı sektörde yatırımlarımızı arttırarak istihdam fırsatları yaratıyoruz. Bunun yanı acil durum kollarımızın çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Pandemi dönemi bunun güzel bir örneği oldu.