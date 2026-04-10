SED yardımı Nisan ayı ne zaman yatacak? e-Devlet SED sorgulama ekranı

Ödeme Sorgulama Adımları

Ödemenizin yatıp yatmadığını veya güncel durumunu kontrol etmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

e-Devlet Kapısı: [şüpheli bağlantı kaldırıldı] adresine giriş yapın.

Hizmet Arama: Arama çubuğuna "Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.

Görüntüleme: Bu sekme üzerinden ödemenin yapıldığı tarihi ve miktarını anlık olarak görebilirsiniz.

Önemli Hatırlatma

SED ödemeleri henüz hesaplara yatırılmamıştır. Genel uygulama gereği 15 Nisan sabahından itibaren banka hesaplarınızı veya PTT kartlarınızı kontrol etmeye başlayabilirsiniz.