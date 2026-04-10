SED yardımı Nisan ayı ne zaman yatacak? e-Devlet SED sorgulama ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ödemeleri için Nisan 2026 takvimi ve güncel tutarlar netleşti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın yaptığı açıklamalarla birlikte, hem ödeme tarihleri hem de yeni zamlı rakamlar hak sahiplerinin erişimine sunuldu.
Nisan 2026 Sosyal Yardım Ödeme Takvimi
Bakanlığın belirlediği genel kural çerçevesinde, farklı yardım kalemleri ayın belirli günlerinde hesaplara aktarılmaktadır:
Yaşlı ve Engelli Aylıkları: Her ayın 5. günü itibarıyla yatırılmaktadır (Nisan ayı ödemeleri tamamlanmıştır).
SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) Ödemeleri: Ayın 15'inde (Önümüzdeki Çarşamba günü) hesaplara geçecektir.
Evde Bakım Maaşı: Ayın 15'i ile 31'i arasında, şehirlere göre kademeli olarak yatırılmaktadır.
Doğum Yardımı: Ödemeler her ayın 26'sında gerçekleştirilmektedir.
Güncel Sosyal Yardım Tutarları (2026)
Memur maaş katsayısında yapılan son düzenleme ile birlikte destek ödemelerinde ciddi bir artış yaşandı. Bakan Göktaş'ın paylaştığı güncel rakamlar şu şekildedir:
Evde Bakım Yardımı: 13.878 TL
Sosyal Ekonomik Destek (SED) Tavan Ücreti: 9.723 TL
Not: SED ödemeleri, çocuğun eğitim seviyesine ve ihtiyacına göre bu tavan rakam dahilinde değişkenlik gösterebilmektedir.
Ödeme Sorgulama Adımları
Ödemenizin yatıp yatmadığını veya güncel durumunu kontrol etmek için şu adımları izleyebilirsiniz:
e-Devlet Kapısı: [şüpheli bağlantı kaldırıldı] adresine giriş yapın.
Hizmet Arama: Arama çubuğuna "Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.
Görüntüleme: Bu sekme üzerinden ödemenin yapıldığı tarihi ve miktarını anlık olarak görebilirsiniz.
Önemli Hatırlatma
SED ödemeleri henüz hesaplara yatırılmamıştır. Genel uygulama gereği 15 Nisan sabahından itibaren banka hesaplarınızı veya PTT kartlarınızı kontrol etmeye başlayabilirsiniz.