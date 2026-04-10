MEB alan değişikliği 2026 tercihleri ne zaman yapılacak?

10 Nisan 2026 Cuma (bugün) itibarıyla ön başvuruların sona ermesiyle birlikte, gözler öğretmenlerin yer değişikliği tercihlerini yapacağı ikinci aşamaya çevrildi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev yapan binlerce öğretmenin kariyer yolculuğunda yeni bir sayfa açacak olan 2026 Yılı Alan Değişikliği sürecinde ilk viraj bugün dönülüyor. 10 Nisan 2026 (bugün) mesai bitimi itibarıyla ön başvuruların tamamlanmasıyla, süreç resmen en kritik aşaması olan "Tercih ve Atama" dönemine girmiş olacak.
MEB Alan Değişikliği 2026 Final Takvimi
|Süreç Aşaması
|Tarih Aralığı
|Ön Başvuruların Sona Ermesi
|10 Nisan 2026 (Bugün)
|Tercih Başvurularının Alınması
|20 - 24 Nisan 2026
|Atama Sonuçlarının İlanı
|28 Nisan 2026
|Görevden Ayrılma ve Başlama
|3 Ağustos 2026 itibarıyla
Tercih Sürecinde Sizi Neler Bekliyor?
Ön başvurusu okul ve ilçe/il milli eğitim müdürlüklerince onaylanan öğretmenler, Nisan ayının son haftasında sistem üzerinden tercihlerini yapabilecekler.
İl İçi ve İl Dışı Tercih Hakkı: Öğretmenler, öncelikle kadrolarının bulunduğu ildeki açık kontenjanlar için il içi tercihte bulunabilecekler. Ancak doluluk oranına göre belirlenen bazı iller (Ağrı, İstanbul, Şanlıurfa, Van vb.) için il dışı tercih imkanı da sunulabiliyor.
Hizmet Puanı Üstünlüğü: Atamalar tamamen hizmet puanı esasına göre yapılacak. Puanların eşitliği durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi, onun da eşitliği halinde ise öğretmenlikteki emekliliğe esas toplam süre dikkate alınacak.
Onay İşlemi: Tercih başvuruları, kadronuzun bulunduğu okul müdürlüğü tarafından onaylanacak. Başvuru formunun bir nüshasını almayı unutmayın.
Sonuçlar Nereden İlan Edilecek?
28 Nisan 2026 tarihinde sonuçlar açıklandığında, atama durumunuzu şu platformlar üzerinden T.C. kimlik numaranızla sorgulayabileceksiniz:
Personel Genel Müdürlüğü: personel.meb.gov.tr
MEBBİS: mebbis.meb.gov.tr
Alan değişikliği sonucunda ataması gerçekleşen öğretmenlerin yeni görev yerlerine başlayışları, eğitim-öğretim yılının bölünmemesi adına 3 Ağustos 2026 tarihinden itibaren yapılacak.