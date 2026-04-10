MEB alan değişikliği 2026 tercihleri ne zaman yapılacak?

Tercih Sürecinde Sizi Neler Bekliyor?

Ön başvurusu okul ve ilçe/il milli eğitim müdürlüklerince onaylanan öğretmenler, Nisan ayının son haftasında sistem üzerinden tercihlerini yapabilecekler.

İl İçi ve İl Dışı Tercih Hakkı: Öğretmenler, öncelikle kadrolarının bulunduğu ildeki açık kontenjanlar için il içi tercihte bulunabilecekler. Ancak doluluk oranına göre belirlenen bazı iller (Ağrı, İstanbul, Şanlıurfa, Van vb.) için il dışı tercih imkanı da sunulabiliyor.

Hizmet Puanı Üstünlüğü: Atamalar tamamen hizmet puanı esasına göre yapılacak. Puanların eşitliği durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi, onun da eşitliği halinde ise öğretmenlikteki emekliliğe esas toplam süre dikkate alınacak.

Onay İşlemi: Tercih başvuruları, kadronuzun bulunduğu okul müdürlüğü tarafından onaylanacak. Başvuru formunun bir nüshasını almayı unutmayın.