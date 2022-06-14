Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker, “Borsada seçici pozisyonlar enflasyona karşı koruma sağlayacak” diyor. Peker’e göre; makul portföy hisse ve altının uygun kombinasyonundan oluşmalı. Burada dış borçlanma, gümüş gibi araçlar da kullanılabilir.

29 Mayıs-12 Haziran 2022 tarihli sayıdan

Türkiye varlıkları, TL’deki sert kayıpların baskısıyla dünyadan negatif ayrıştığı bir süreçte. Mayıs ayına 14,82’den başlayan dolar/TL, 16,00 sınırını geçmiş durumda.

21 Nisan’da 2.550 ile rekor kıran borsa, küresel hisse piyasalarındaki satışların ve ilk çeyrek bilançolarının tamamlanmasıyla başlayan hisse bazlı kâr satışlarının ardından 2.370’lere kadar çekildi.

Hissede yılbaşından 20 Mayıs’a kadarki süreçte yaşanan 2,7 milyar dolar yabancı satışı da bu düşüşte etkili oldu. Yurtiçine ek olarak küresel hisse piyasalarının da karışık seyrettiği bu dönemde, aşağı yönlü düzeltme ihtimaline karşı ABD Merkez Bankası FED’in geri adım atabileceğine dair analizlerin ise sıkılaşma açıklamalarıyla çürütüldüğü kaydediliyor.

Ancak enflasyonun yüksek seyretmesi durumunda ekstra sıkılaştırmanın kapısı açık bırakıldığı gibi arz sorunları çözülürse ek sıkılaştırmaya gidilmeyebilir. Bu kapsamda; Çin’de karantinalar sona erip tedarik sorunları azalır, Rusya-Ukrayna savaşı barışla sonuçlanır ve enerji ile gıda fiyatları düşerse ekstra parasal sıkılaşmaya gerek kalmayabilir.

Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker, bu durumu “Piyasalar kritik bir kavşakta” diyerek özetliyor. FED’in bilanço küçültme hamlelerinin agresif hale gelmesinin zorlaşması durumunun TL varlıklara olumlu yansıyabileceğini öngören Peker, Türkiye piyasasının görece ucuz değerleme ve yüksek kâr büyümesi kombinasyonu sağladığına dikkat çekiyor.

Büyüme ortamında görece ucuz kalan hisseler olduğunu belirten Müge Peker’e göre; FED’in görece yavaş kalacağı faiz artış patikasında altın da cazip yatırım aracı olmayı sürdürecek. Müge Peker, piyasalara ilişkin sorularımızı cevapladı.

Piyasalardaki son durumu nasıl değerlendirirsiniz?

Piyasalar, kritik bir kavşakta. Bir yandan global enflasyon trendleri ve FED’in faiz patikası, diğer yandan Çin’de ve ABD’de yaşanan durgunlukla ilgili beklentiler piyasaları yönlendiriyor. Önemli konu, FED’in faiz artışları konusundaki agresiflikle yüzde 8,5’e gelen ABD TÜFE enflasyonuna karşılık, toplamdaki faiz artış beklentileri yüzde 3-3,5’lerde kaldı. Bu doğrultuda piyasalarda ani bir frene basma etkisi görülmeyecek.

Çin’de tekrar artış eğilimine giren vaka sayılarıyla birlikte üretim ve tedarik tarafında sıkıntılar devam edeceğe benziyor. Böyle olursa FED’in bilanço küçültmeye yönelik hamlelerinin agresif hale gelmesi zorlaşabilir. Bu durumda TL varlıkların olumlu bir seyir sürdürebileceğini öngörüyoruz. Yaz döneminde dış ticaret ve turizm verileri yakından izlenmeli.

Borsa yaz döneminde nasıl bir seyir izleyebilir?

Yabancı kurumların hazırladığı raporlarda; EEMEA bölgesinde Türkiye’nin görece ucuz değerleme ve yüksek kâr büyümesi kombinasyonu sağlayan bir piyasa olduğuna ilişkin değerlendirmeler var. Borsada nisandaki yükselişin ana kaynağı, uyumlu para politikası ve TL’nin göreceli stabilizasyonuydu.

Önümüzdeki günlerde yatırımcıların borsaya ilgisinin devamı gelebilir. Türkiye piyasasının ucuz ve büyüme potansiyeli içeren bir piyasa olması kapsamında yıl sonuna kadar borsada alınacak seçici pozisyonların enflasyona karşı koruma sağlayacağı görüşündeyim.

Yabancı yatırımcıların alımlarının kalıcı olması için ne gerekiyor?

TL’de istikrar gerekiyor. Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile bu konuda belli bir mesafe alındı. Yazın artması beklenen döviz girişleri de yardımcı olabilir. Borsa şirketlerinin performansı yabancı yatırımcının ilgisini çekebilir. Zira mevcut büyüme ortamında görece ucuz kalan hisseler var.

Dolar/TL’deki hareketleri nasıl okumak gerekir?

KKM, TL’nin istikrarı için belli bir mesafe alınmasını sağladı. Riskten korunma amaçlı döviz talebi bu doğrultuda azalırken, dış ticaret ve ödemeler dengesi kaynaklı döviz talebinin süreceğini öngörüyoruz. Çünkü Türkiye, emtia ve enerji ithal eden bir ülke. Ancak yazdan itibaren turizm aktivitesiyle artması beklenen döviz girişleri, reel döviz talebini karşılamaya yardımcı olabilir.

TCMB’den nasıl adımlar gelebilir?

Beklentimiz para politikasının bir süre daha mevcut haliyle devam edeceği yönünde. TCMB son açıkladığı bazı makro-ihtiyati tedbirlerle de piyasalara yön vermeye çalışıyor.

Altın için neler öngörüyorsunuz?

Altın, nakit akışı içermemesi nedeniyle olası faiz artışlarından en fazla etkilenen yatırım aracı. Ancak FED’in görece yavaş kalacağı faiz artış patikasında ve fonlama faizinin yine de enflasyonun altında kalacağı durumda, altın cazip bir yatırım aracı olmayı sürdürecek.

Yatırımcılar portföy oluştururken nelere dikkat etmeli?

Makul portföy; hisse gibi tanım itibarıyla yüksek risk içeren ürünler ile riski azaltmaya yönelik altın gibi araçların uygun bir kombinasyonundan oluşmalı.

Burada Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından çıkarılmış dış borçlanma enstrümanları ve/veya gümüş gibi enstrümanlar da kullanılabilir. Bu dönemde FED ve diğer merkez bankalarının hareketleri, TCMB’nin aksiyonları, ödemeler dengesi ve dış ticaret verileri takip edilmeli. Şirketlere ait finansal veriler de önemli olacak.

“FON SEPETLERİ, HER RİSK PROFİLİNE GÖRE UYGUN GETİRİ SAĞLAYABİLİYOR”

KIYMETLİ MADENLERE YER VERİLMELİ

‘YKP İkinci Fon Sepeti Fonu’; pasif yönetimli olup yerli-yabancı hisseler, özel sektör tahvilleri, hazinenin yurtdışı borçlanmaları, altın, değişken ve para piyasası fonları olarak yedi farklı stratejiye tek bir fon çatısı altında eşit ağırlıklı yatırım yapıyor.

‘YKP Üçüncü Fon Sepeti Fonu’, varlık alokasyonu prensibiyle aktif yönetim sergiliyor. ‘YKP Altın Fonu’ veya ‘YKP Gümüş Fon Sepeti Fonu’ gibi kıymetli madenlere yatırım yapan fonlara da portföylerde belirli oranda yer verilmeli.

POTANSİYEL NEREDE?

Yüksek temettü verimi olan hisselerden oluşan ‘YKP Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu’ ile nitelikli yatırımcılara özel ‘YKP Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon’ gibi fonlar, operasyonel kolaylık ve profesyonel yönetim fırsatı sunması nedeniyle öne çıkacak.

Yurtdışı piyasalarda yabancı hisse senedi borsa yatırım fonlarına yatırım yapan ‘YKP Yabancı Fon Sepeti Fonu’ ile ‘YKP Temiz Enerji Değişken Fon’ çevre bilincinin artan önemiyle uzun vadede yüksek potansiyeli olacağını düşündüğümüz fonlar arasında.

ENFLASYONİST ORTAMA ÖZEL ÖNERİ

Serbest fonlarımız arasındaki sabit getirili yurtdışı borçlanma araçlarına yatırım yapan ‘YKP Yeniköy Serbest (Döviz) Fonu’, ‘YKP Sarıyer Serbest (Döviz-Euro) Fon’ ile varlık alokasyonu stratejisiyle yatırım yapan ‘YKP Kalamış Serbest Fonu’ ön planda yer alıyor.

‘YKP Emtia Serbest Fonu’nun ise enflasyonist ortamda ve beklentilerimiz doğrultusunda portföylerin belirli kısmıyla yatırım yapılabilecek fonlar arasında öne çıkabilir. Müşterilerimize sunduğumuz bu tarz fon sepetleri her risk profiline göre uygun getiriler sağlayabiliyor.