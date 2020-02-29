İnovatif ürünlerle hızlı büyüyoruz - Ekonomist

İnovatif ürünlerle hızlı büyüyoruz
Yerli ve yabancı pek çok şirketin yer aldığı küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Arzum, büyük oyunculardan biri.
Yüzde 8,6’lık pazar payı ile sektörde dördüncü sırada yer alan şirket, geçen yıl yüzde 28,1 büyüyerek 450 milyon TL’lik ciroya ulaştı.
Bu yıl ise yüzde 20 büyüme hedefleniyor. Satışlar içinde ihracatın oranı da yüzde 15’i buluyor.
Arzum CEO’su Mete Zadil, yılda 3,5 milyon adetten fazla satış yaparak dünyanın 40 ülkesinde milyonlarca eve ulaştıklarını belirtiyor.
Mete Zadil ile Arzum’un gelecek planlarını konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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