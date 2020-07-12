45 yıllık geçmişi olan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), kalkınma bankacılığı, yatırım bankacılığı ve Türkiye Kalkınma Fonu olmak üzere üç ana iş kolunda çalışıyor.

Ayrıca birleşme ve devralma işlemlerinde danışmalık hizmeti de veriyor. Yatırımlarının tamamında, çevre başta olmak üzere, sosyal politikaları gözeten bir felsefeyle hareket ediyor.

Kaynak kuruluşlardan temin edilen krediler, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda kullandırılıyor.

2019 yılını 19,4 milyar TL aktif büyüklük, 15 milyar TL kredi hacmi ve 447 milyon TL kârla kapatan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın genel müdürü İbrahim Halil Öztop ile bankanın yol haritasını konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.