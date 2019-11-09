Kadın bayilerin sayısını artıracağız
Arçelik, pazarda güçlü bayi ağı, yeni nesil mağazacılık ve satış sonrası servis gibi stratejilerle farklılaşıyor.
Kadın bayilerin payını artıracaklarını söyleyen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, dijital bayilik sistemini de geliştirdiklerini belirtiyor.
Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ile yeni dönem stratejilerini konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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