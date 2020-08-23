Dedeman Turizm Grubu, yurtiçi ve yurtdışındaki 17 tesisiyle hizmet veriyor. Dedeman Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, pazarlama ve satış projelerini öne çekerek karantina sürecini fırsata çevirdiklerini söylüyor.

Türkiye’nin ilk yerli zincirlerinden biri olan Dedeman Turizm Grubu, yurtdışında ve yurtiçinde 17 tesisi ve bin 150 çalışanı ile hizmet veriyor. Grubun Irak Erbil ve Kazakistan Öskemen’de birer, İstanbul’da dört, Palandöken’de iki, Trabzon, Elazığ, Gaziantep, Tokat, Şanlıurfa, Konya, Zonguldak, Denizli ve Eskişehir’de birer oteli bulunuyor.

Bunların 10’u Dedeman markası, yedisi Park Dedeman markası altında hizmet veriyor. Dedeman Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman ile pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında olan turizmi ve Dedeman Turizm Grubu’nu konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.