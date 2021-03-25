ICBC Turkey, 2021’i yeni üç yıllık planının başlangıç yılı olarak belirledi. Bu dönemde stratejik ve sonuç odaklı düşünmeyi birleştireceklerini söyleyen ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao, “Özellikle kilit sektör ve müşteri segmentlerine odaklanacağız” diyor.

Türkiye’deki ilk Çin bankası olan ICBC Turkey, 2015’te GSD Holding’in sahibi olduğu Tekstilbank’ı satın alması sonucunda Türkiye’de faaliyete başladı.

Bu süreç içinde büyümesini sürdüren banka, pandeminin gölgesindeki 2020’de finansal göstergelerinde olumlu sonuçlar elde etti. ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao, 2020’de ICBC Turkey’nin ölçeğinin, kalitesinin ve verimliliğinin piyasa trendinin tersine bir büyüme kaydettiğini söylüyor.

Toplam varlıklar yılın başında 18,39 milyar TL’den yüzde 36,9 artışla 25,18 milyar TL’ye ulaştı. 2021 ise ICBC Turkey’in yeni üç yıllık planının başlangıç yılı.

Bu dönemde ICBC Turkey büyümesini sürdürmeyi ve 39 şubeden oluşan şube ağının rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.