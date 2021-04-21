Aras Holding, bünyesindeki Aras Kargo’nun yüzde 80 hissesinin Avusturyalı Austrian Post’a satışının ardından, kendi çatısı altındaki şirketlere odaklandı. Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Baran Aras, “Orta ve üst segmentte yeni bir restoran zinciri kurma düşüncem var” diyor.

Aras Kargo’nun 2013 yılından bu yana yüzde 25 hissesine sahip olan Avusturyalı Austrian Post, 2020 yılında hisse payını yüzde 80’e çıkardı. Aras ailesinden Barış Baran Aras, şu an Aras Kargo’nun yüzde 20 ortağı ve yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak şirketteki görevini sürdürüyor.

Aynı zamanda Aras Holding’in de yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. Aras Holding bugün, lojistik, kurye, gıda, akaryakıt ve bilişim olmak üzere toplam beş sektörde faaliyet gösteriyor. 2020 yılını yüzde 25 seviyelerinde büyüme sağlayarak tamamlayan holding, teknoloji şirketi Rush Bilişim ile e-ticarete girmek için AR-GE çalışmaları gerçekleştiriyor.

Barış Baran Aras, gıda sektöründe faaliyet gösteren N Kurumsal ile de Türkiye çapındaki restoranlardan, catering şirketlerine kadar pek çok kurumun yemek işletmesini ve toplu yemek hizmetini gerçekleştirdiklerini söylüyor.

Aras, “Özellikle orta ve üst segmentte hizmet verecek yeni bir restoran zinciri kurma düşüncem var. Ancak kesinlikle fast food olmayacak” diyor. Yeni dönemde Aras Kargo için de 1 milyar TL yatırım yapmayı planladıklarını belirten Aras’a sorularımızı yanıtladı.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın