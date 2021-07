Lojistik markası olarak isim yapan Reysaş, otomotiv, depolama ve demiryolu sektörlerinde de faaliyetlerini sürdürüyor. Reysaş Yatırım Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, ”Reysaş, hem kendi ülkesinde hem de faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde katma değer yaratarak varlığını sürdürüyor ve marka değerini koruyor” diyor.

Fast Brands Haziran 2021 tarihli sayıdan

Türkiye’de 32 yıldır faaliyet gösteren Reysaş, sunduğu hizmetlerle bugün önemli marka değerine ulaşan şirketlerden biri haline geldi. Bundan sonra da gerek yurtiçinde gerekse de yurtdışında yaptığı yatırımlarla değer katan bir marka olmaya devam etmeyi planlıyor.

Reysas Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, markalaşma yolculuklarına ilişkin sorularımızı yanıtladı.

Şirketin markalaşma yolculuğunu anlatır mısınız? Marka değeri sizin için ne kadar önemli?

Çalışanlarına, müşterilerine, yatırımcısına ve ülkesine verdiği değer ve sağladığı fayda, Reysaş’ bugün Türkiye’nin en büyük markalarından biri haline getirdi. Türkiye’nin ilk ve tek halka açık lojistik firması olan Reysaş, pek çok alanda attığı yenilikçi adımlar sayesinde marka değerini her geçen yıl arttırmaya devam ediyor.

Özellikle lojistik markası olarak isim yapan Reysaş, otomotiv, depolama ve demiryolu sektörlerinde de yine pazar liderliğini koruyarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bu anlamda hem kendi ülkesinde hem de faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde katma değer yaratarak varlığını sürdürüyor ve marka değerini koruyor.

Her şeyden öte marka olabilmek hem şirket için hem de faaliyet gösterdiği ülke için oldukça büyük önem arz ediyor. Ülkemizden bir markanın çıkması ülkemiz için oldukça büyük önem arz etmesinin yanı sıra biz şirket sahipleri için de yine oldukça gurur verici bir durum ve bu sebeple ortaya çıkan manevi değer, o marka için en büyük yol haritasıdır.

Markanın bugünkü konumuyla ilgili bilgi verir misiniz?

Reysaş bugün, yaptığı yatırımlarla Türkiye’ye katma değer yaratan ve fayda sağlayan en büyük şirketlerden birisidir. Gerek yurtiçinde gerekse de yurtdışında yaptığımız yatırımlarla ülkesine değer katan ve kalkındıran bir marka olmaya devam edecek. Bunun altında yatan en büyük sebep elbette ki işimize olan saygımız. Yaptığımız her işe büyük bir özen ve titizlikle yaklaşıyoruz.

Bizi ayıran ve güçlü kılan en önemli unsurun müşterilerimize sağladığımız memnuniyet olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında yer aldığımız sektörlere yönelik getirdiğimiz yenilikler de bizi farklı kılan bir diğer unsurlardan biridir. Reysaş olarak her zaman en yeni ve güncel olanı tercih etmekten yanayız. Bununla beraber birçok ilke imza atmamız da sektördeki kalıcılığımız ve başarımız açısından da oldukça önemli.

2020 yılı nasıl geçti, pandemi size nasıl yansıdı? Hangi hizmetlerinizle öne çıktınız?

2020 şubat ayı itibarıyla pandeminin baş göstermesiyle birlikte, insanların evlerine kapanması bazı sektörleri küçülmek ve geri çekilmek zorunda bıraktı. Bununla beraber, bazı sektörlere de beklentinin çok üzerinde ihtiyaç olduğunu görmekteyiz. 2020 ve 2021 yılı Reysaş Lojistik için oldukça parlak bir yıl oldu. Özellikle lojistik sektörü pandemide en çok büyüyen sektörlerin başında geliyor.

İnsanlar evlerine kapandığı için, pandeminin etkisiyle her zamankinden daha fazla tüketmeye başladılar ve istedikleri ürünleri bizzat gidip alamadıkları için talep ettikleri her şeyin kendilerine gelmesi gerekti. Kısacası bu dönemde e-ticaretteki büyüme hızı tahminlerin de ötesinde kat be kat arttı ve dolayısıyla tüm bu ürünlerin stoklanması ve dağıtılması gibi unsurlar oldukça önem kazandı.

Bu sebeple inanılmaz bir lojistik ve depolama ihtiyacı meydana geldi. Bu dönemde Reysaş hem ekonomik hem psikolojik hem de yaptığı dağıtımlar sebebiyle bu dönemi oldukça yoğun geçiriyor. Biz Reysaş Lojistik ve Bağlı Ortağı Reysaş GYO olarak pandemiden etkilenmeyi bırakın en çok kâra geçen şirketlerden biri olduk.

Bu da elbette ki ekonomimizi olumlu yönde etkiledi ve beklentinin çok üzerinde bir büyümeye neden oldu. Bu sebeple Reysaş Lojistik ve Reysaş GYO olarak tam kapasite çalışmamızın yanı sıra depo yatırımlarımızı bu dönemde hiç duraksatmadık aksine yine hızlı bir şekilde yatırımlarımızı sürdürüyoruz.

2021’in ilk altı ayında tablo nasıl? Yıl sonu için ciro-büyüme beklentileriniz neler?

2021’in ilk altı ayında yine bahsettiğim üzere tüketimde yaşanan yoğunluk sebebiyle elbette ki geçmiş yıllara nazaran gözle görülür bir farklılık söz konusu. Pandemi sürecinin baş göstermesiyle beraber hem faaliyetlerimizde hem de ekonomimizde ciddi bir büyüme gerçekleşti.

Tahmin ediyorum ki 2022 ve 2023 yılları Türkiye ve dünya için ticari olarak en parlak yıllar olacak. Çünkü 1,5 – iki yıldır ertelenmiş talepler söz konusu. Zaten sokaklarda ve alışveriş merkezlerinde verilen siparişlerden bunu görebiliyoruz. Bu durum artarak devam edecek ve hem ülke ekonomisine hem de dünya ekonomisine büyük artışlar getirecektir. Bu da direkt lojistik sektörüne yansıyacaktır.

Markanızı iyi konumlandırmak için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? Marka stratejinizin özünde ne var?

Kurulduğumuzdan bugüne dek elde etmiş olduğumuz marka değerimizi korumak ve ne olursa olsun zarar vermemek bizim için en hassas ve önemli noktalardan biri. Tüm gayemiz, çevre konusunda duyarlı, insan haklarına saygı duyan, ortak ilke ve değerler konusunda hassasiyet gösteren markamızın değerini günden güne arttırmak.

Bu anlamda ismi her anıldığında, Edirne’den Van’a kadar herkesin bildiği önem verdiği bir şirket olarak bütün kural ve kanunlara uyarak standartlarımızı korumaya devam ediyoruz. Her şeyden öte elbette ki korumaya çalıştığımız en önemli şey müşteri memnuniyeti.

Sahip olduğumuz marka değerinin en önemli parçası da müşterilerimizin bize duyduğu güven ve memnuniyettir. Marka stratejimizin özünde yatan en önemli unsurlardan biri de budur ve bağlamda 32 yıldır elde etmiş olduğumuz bu marka değerinin gelecek yıllarda katlanarak artmasını bekliyoruz.

”ORTAKLIKLAR VE İŞ BİRLİKLERİ BİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRİYOR”

”Hem Türkiye’nin hem de dünyanın önde gelen büyük şirketleriyle yapmış olduğumuz ortaklıklar ve iş birlikleri bizi daha da güçlendiriyor. Yine yakın gelecekte yaptığımız anlaşmaların bu anlamda bizi daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Son olarak Türkiye’nin en büyük tarımsal depolama alanını inşa ederek, ülkemiz için oldukça önemli bir adım atmış bulunuyoruz.

Adana Sarıçam’da kiracımız Pioneer Tohumculuk A.Ş. (USA)’ya teslim edilecek olan depo yaklaşık 33 bin metrekare olup, depo inşasının 2021 yılı sonuna doğru bitirilmesi planlanıyor. Belirlediğimiz hedefler ışığında yatırımlarımızı hayata geçirirken, yenilikçi vizyonumuz sayesinde ülkemize değer katan birçok yeniliğin de öncüsü olmaya devam edeceğiz.

Ayrıca, özellikle çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik konusunda doğayı iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızı devam ettirerek bu anlamda daha etkin bir rol oynayıp markamızın çevreci kimliğini koruyacağız.”