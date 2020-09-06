Mondi Tire Kutsan, Türkiye’deki 4 fabrikası için ‘Covid-19 Güvenli Üretim Sertifikası’ aldı ve Covid-19’daki başarısını tescilledi.

Mondi Tire Kutsan CEO’su Sevinç Yener Çimecioğlu, “Dönemin getirdiği riskleri ve fırsatları da dikkatli bir şekilde takip ediyoruz, gerekli durumlarda aksiyonlarımızı alıyoruz” diyor.

Özlem Bay Yılmaz

Bugün 30’dan fazla ülkede 26 bin kişiye istihdam sağlayan, dünyanın önde gelen küresel ambalaj ve kağıt şirketlerinden Mondi, binlerce yerel ve küresel markayla işbirliği yaparak, müşteriler için yenilikçi, sürdürülebilir ve inovatif çözümler sunuyor.

Küresel Mondi Grup çatısı altında Türkiye’de faaliyet gösteren ve Türk oluklu mukavva ambalaj sektörünün lider tedarikçilerinden biri olan Mondi Tire Kutsan, müşteri odaklı yaklaşımının yanında yalnızca karlılık ve ticari faaliyetlerini değil, aynı zamanda çevreyi ve çalışanlarının sağlığını da ön planda tutuyor.

En büyük önceliklerinin çalışanlarını ve topluluklarını korumak olduğunu vurgulayan Mondi Tire Kutsan CEO’su Sevinç Yener Çimecioğlu, ” İşimizi küresel ölçekte yürütsek de en güncel gelişmeleri ve protokolleri ülke ülke takip ediyoruz.

Bu bağlamda çalışanlarımız ve müşterilerimizin sağlığı için pandeminin henüz Türkiye’ye gelme sürecini beklemeden biz önlemlerimizi almaya başlamıştık. Temmuz ayında da Türkiye’deki 4 fabrikamız için Türk Standartları Enstitüsü’nün ‘Covid-19 Güvenli Üretim Sertifikası’nı almaya hak kazandık” diyor.

Sevinç Yener Çimecioğlu, sorularımızı şöyle yanıtlıyor:

Covid-19 Güvenli Üretim Sertifikası’nı almak için ne gibi süreçlerden geçtiniz?

Tüm fabrikalarımız TSE denetçileri tarafından, hassas ve detaylı denetimlerden geçerek belgelendirildiler. Bu süreçte pandeminin yayılmasını engellemek adına aldığımız önlemler, üretim ortamımızda tüm diğer süreçlerimizle çok yakından incelendi.

Bu kapsamda üretim alanları, personel servisleri, tüm çalışanlarımıza verilen pandemiye yönelik eğitimler, atık yönetimi, ofislerin uygunluğu, personel soyunma odalarının düzeni, tüm alanların dezenfeksiyonu, temizlik teçhizatları, yemekhaneler, hizmet tedarikçilerinin kontrolleri gibi birçok farklı konuda TSE denetçilerinin detaylı kontrolünden geçtik.

Bu denetimleri sırasıyla Karaman, Tire , İzmit ve Adana fabrikalarımızda ilk seferde ve ek süre almadan denetim kriterlerini sağlamak suretiyle tamamladık. Böylelikle TSE Covid-19 Güvenli Üretim sertifikalarını almış olduk. Dolayısıyla Mondi Tire Kutsan olarak hayata geçirdiğimiz önlemlerle virüsün yayılmasını yavaşlattık.

Sertifika şirketinizde ne gibi avantajlar sağladı?

Türkiye’de bu belgeyi, tüm fabrikalarımız için almaya hak kazanmamız her şeyden önce kurumsal bir motivasyon sağlıyor. Biz şirket yönetimi olarak ne kadar hijyen ve sağlık konusunda hassas olsak bile, bunun bir sertifika ile taçlandırılması memnuniyet verici.

Bu süreci çalışanlarımız, müşterilerimiz ve kamuoyu ile paylaşarak bu küresel sorunda güvenlerine layık olduğumuzu göstermek, bizim için itibar anlamında önemli bir avantaj ve mutluluk. Aynı zamanda da bir sorumluluk. Bu belgeyi tüm fabrikalarımız için almak, hizmet verdiğimiz markalarımız için büyük bir güven kaynağı oldu.

Bizim için en önemli konulardan biri, müşterilerimizin pandemi süresi boyunca tedarik sürekliliğini açısından kendilerini mümkün olduğunca güvende hissediyor olmasıydı. Aldığımız yüksek düzeyli önlemlerle en kritik dönemde dahi üretim faaliyetlerimizi devam ettirerek müşterilerimizin ve toplumuzun yanında olduk.

Pandemi dönemini nasıl yönetiyorsunuz?

Çalışanlarımızın ve topluluklarımızın sağlık ve güvenliği daima ön planda olacak şekilde ve faaliyet alanlarımızdaki resmi yönetmelikler ve tavsiyeler çerçevesinde pek çok tedbiri hayata geçirdik.

Aynı zamanda, işin devamlılığının ve faaliyet gösterdiğimiz toplum ve toplulukların sürdürülebilirliğini sağlayacak ürünlerle müşterilerimize hizmet vermenin ne kadar önemli olduğunun da bilincindeyiz.

Birçoğu gıda ve hijyen ürünleri üreten müşterilerimize sürekli malzeme tedariki sağlamaya devam etme ve daha büyük operasyonlarımızda ısı, su temini ve atık su arıtımı gibi hayati yerel hizmetlere katkıda bulunma sorumluluğumuz da var.

Tüm dünyada sosyal hayatla birlikte şirketlerin üretim süreçlerini de etkileyen önemli bir salgınla karşı karşıyayız.

Bunun ciddiyeti ve hassasiyeti ile bu süreçte bazı değişiklikler yaptık. Elbette pandemide, bu konuda hassasiyet ve önlemlerimiz doğal olarak üst seviyelere çıktı. Henüz Covid-19, Türkiye’de yayılmadan tedbir ve hazırlik amaciyla, CEO ve yönetim ekibinden oluşan Mondi Tire Kutsan Kriz Masası olusturuldu.

Kriz masası haricinde, her fabrikada kriz yönetimi masalari oluşturuldu. Mondi Tire Kutsanın yönetim kadrosu, pandeminin çıkışından bu yana tüm operasyonlarında risk değerlendirmeleri gerçekleştiriyor, rehberlik yapıyor, kanunlar ve tavsiyeler doğrultusunda önleyici politikaları hayata geçiriyorlar.

Üretim ve istihdam tarafında ne gibi önlemler aldınız?

Üretim sürecinde yer alan çalışanlarımızın yukarıda detaylıca belirttiğimiz önlemlerle fabrika alanlarında virüsün tesis içerisinde yatay bulaşma riskini sıfıra yakın düzeye indirdik. TSE belgesini bize kazandıran faktörlerden biri de buydu.

Pandemi ile birlikte üretim stratejilerinde ne gibi değişiklikler yaptınız?

Pandeminin yol açtığı sorunlarla mücadelede sağlam bir konumdayız ve pandeminin etkisini hafifletmeye odaklandık. Sadece günlük yaşamda ihtiyaç duyulan, kişisel hijyen ürünü malzemesi, gıda tüketici ürünü ve online alışveriş ambalajı gibi temel ürünleri imal etmekle kalmıyoruz; enerji, ısı ve atık su arıtma gibi temel hizmetleri sunan fabrika ve tesislerimizdeki topluluklara karşı da bir sorumluluk taşıyoruz.

Dolayısıyla tüm önlemlerimizi alarak üretimdeki akışımızı hiç aksatmadık. Bu süreç bize daha katılımcı bir organizyon kurmamıza sebebiyet verdi. Evden çalışan arkadaşlarımıza gelince; ayrı ayrı yerlerde olsak da verimli çalışmayı öğrendik. Toplantılarımızı daha iyi yönetmeyi ögrendik.

Tüm çalışma arkadaşlarımız tam zamanında webex bağlantılarımıza katılarak süreci yönetti. Olası karantina durumlarına karşı ek personel alımı ve üretim ekibimizin güçlendirilmesi için planlamalarımızı yaptık.

Peki bu dönemde istihdam artışı gibi gelişmeler söz konusu oldu mu?

Bu süreçte çalışma arkadaşlarımızı koruduk, yeni personel alımına da gittik. Şirket genelindeki uyumumuzun arttığını gözlemledik. Ayrıca iletişimin önemini ve faydasını tekrar tekrar yaşadık. Operasyonel değişiklikler sayesinde daha hızlı aksiyon alabildik.

Odağımızı hep koruduk. MTK için çalışan herkesin sağlığını öncelik olarak belirledik ve tüm işlerimizi buna göre organize ettik. Sağlığı ön planda tuttuğumuz için de artan verim ile müşterilerimize daha fazla fayda sağladık. Daha bireysel açıdan baktığımızda ise bence en değerlisi, tüm çalışanlar olarak çevik, esnek ve işbirliği odaklı olmayı öğrenmemiz oldu.

2020’de büyüme beklentiniz nedir?

Covid-19 pandemisinin yol açtığı pek çok problem karşısında yürüttüğümüz kararlı mücadele ile şirket olarak dirençli ve sağlam yapımızı dün olduğu gibi bugün de koruduk ve aynen böyle devam edeceğiz.

2020 yatırım planlarınız nedir? Bir revizyon yaptınız mı?

Çeşitli alternatifleri araştırıyoruz, stratejik hedeflerimizi destekleyecek fırsatları değerlendireceğiz. Ayrıca, pazarın Covid-19’a nasıl yanıt vereceğini de anlamamız gerekiyor.

Bu kapsamda geçmiş yıllarda başladığımız ve devam eden yatırımlarımızı tamamlamak ve aynı zamanda rekabet, verimlilik, sürdürülebilirlik, dijitalleşmede şirkete katkı sağlayacak yatırımlara odaklanmak 2020 yılı için yatırımlarımızın ana çatısını oluşturuyor. Bir yandan yatırımlara devam ederken dönemin getirdiği riskleri ve fırsatları da dikkatli bir şekilde takip ediyoruz, gerekli durumlarda aksiyonlarımızı alıyoruz.

HEDEFLERİ NELER?

MÜŞTERİ AGI

Hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda payımızı artırmak için rutin faaliyetlerimiz her zaman sürüyor. Covid-19 pandemisi tüm dünyada yayılırken, güvenli üretim ile müşterimiz olan şirketler ve onların müşterileri olan son tüketiciler daha güvende oluyor.

Elbette bu özel ve avantajlı durumumuzu satış kanallarımıza göstermeyi arzu ediyor ve bu yönde pazarlama ve satış ağımızı yönlendiriyoruz. İhracat hedefimiz belli bir bölge ya da ülkeye değil dünya genelinde müşteri ağımızı geliştirmek.

TALEP ARTIŞI

Pandemi döneminde hijyen konusu eskisine oranla çok daha öncelikli hale gelirken, en yoğun ise gıda ve temizlik ürünlerine yönelik olarak gerçekleşti. Bızler Mondi Grup olarak pandemi döneminde özellikle gıda ve temizlik ürünlerinde artan talebe yanıt vermek için tedarik zincirinin önemli bir halkası olarak elbette çalışanlarımızın güvenliğini de öncelikli tutarak üretimimize ara vermeden büyük bir emek ve özveri ile çalıştık.

YENİ DÖNEM

E-ticaret sektörü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok hızlı büyüyor. Dünyaca ünlü danışmanlık şirket Smithers tarafından hazırlanan 2022 vizyonu raporuna göre; 2017 yılında 689 milyar Euro olan e-ticaret alanındaki pazar büyüklüğünün, 2022 yılında 794 milyar Euro’ya çıkması bekleniyor.

E-ticaret hacmindeki hızlı büyüme oldukça önemli. E-ticaret alanındaki satış rakamlarının pandemi döneminde en yüksek seviyeyi görmesi sektörümüzde yeni bir dönemi başlattı. Yoğun talebe paralel olarak müşterilerimizin ambalaja olan ihtiyacının da büyük oranda arttığını görüyoruz.

AMBALAJ ÇÖZÜMLERİ

Salgın döneminde e-ticaret kadar plana çıkan bir diğer konu ise yaş meyve sebzelerdeki “seç-al” döneminin kapanışı oldu.

Ticaret Bakanlığının kararına göre koronavirüs önlemleri kapsamında tüketicilerin meyve ve sebzeyi seçip alamayacağı bu döneme özel geliştirdiğimiz küçük porsiyonlu yaş meyve-sebzeler için tasarladığımız ambalaj çözümleri, gıdaların el değmeden güvenli bir şekilde tüketiciye ulaşmasını sağlayacak. Burada da inovatif ambalaj çözümlerimiz ve sağlam müşteri ilişkilerimiz ile farklılaşmamız gereken bir döneme giriyoruz.