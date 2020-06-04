Türkiye’de ton balığı denince akla gelen ilk marka olan Dardanel, Covid-19 krizinin etkilerinin gözlenmeye başladığı 2020 ilk çeyrek performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Tarihinin en iyi çeyrek dönemini geçiren şirket, konsolide satış gelirleri ve net kâr gibi verilerde kendi rekorunu kırdı. Şirketin son dönemdeki bilanço performansı yanında gelecek hedefleri de iddialı.

Dardanel, önümüzdeki beş yıl içinde dünyadaki en büyük üç su ürünleri şirketinden biri olmayı planlıyor. Tüm çalışmalarını bu vizyonla gerçekleştiren Dardanel, Yunanistan’ın su ürünleri sektörünün lider firmasını da satın almak için pazarlık aşamasında.

Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen ile şirketin performansını ve gelecek planlarını konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.