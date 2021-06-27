Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden Türk müteahhitler, başarıları ile öne çıkıyor. Bunlardan biri de Türkiye’nin yanı sıra Rusya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Türk Cumhuriyetleri’nde nitelikli projelere imza atan Ant Yapı.

Şirket, uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’nin (Engineering News Record) tüm dünyadaki müteahhitler arasından belirlediği “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde ilk 100 içerisinde 80’inci sırada yerini aldı.

Otuzun üzerinde şantiyesinde işlerine devam eden şirket, yurtdışında 1 milyar dolarlık yıllık cirosu ile yoluna devam ediyor.

Yurtdışında hedeflerini ise her yıl yüzde 10 artırarak devam ediyor. Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay ile şirketi ve yatırım planlarını konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın