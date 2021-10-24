Talya Bilişim, turizmde sağlık sektörüne şirketlerin dijitalleşme hamlelerine hız kazandırıyor. Talya Bilişim Yönetici Ortağı Nilüfer Durukal, operasyonlarının yüzde 80’ini oluşturan Elektraweb ile yurtdışındaki yeni ülkelerle büyümeye devam edeceklerini söylüyor.

KOBİ Girişim Ekim 2021 tarihli sayıdan

Durukal, “Yurtdışında bugün 100’ün üzerinde tesis Elektraweb’e geçti. Her ülkede bir dağıtıcı üzerinden büyümeyi hedefliyoruz “diyor. Teknolojiyle birlikte hayatımıza giren bulut bilişim, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi kavramlar alışkanlıklarımızı da değiştiriyor. Bu uygulamalar, konaklama, sağlık gibi pek çok sektörde akıllı değişimler olarak karşımıza çıkıyor.

Pandemide tüketicilerin en az temasla hizmet almak istemesi de sektörlerdeki dijitalleşmeyi hızlandırıyor. 28 yıldan bu yana turizm ve sağlık sektörlerine teknolojik çözümler geliştiren Talya Bilişim, öncü ve yenilikçi yazılımlarıyla tesislerin operasyonel, finansal ve idari yönetiminin tek bir platform üzerinden gerçekleştirilmesini sağlıyor.

2020’de 2,5 milyon Euro ciro yapan şirket bu yılı 3 milyon Euro ciro ile kapamaya hazırlanıyor. Talya Bilişim Yönetici Ortağı Nilüfer Durukal ile şirketi ve çalışmalarını konuştuk.

Hangi sektörlere ne tür çözümler sunuyorsunuz?

Turizm ve konaklama sektörüne ELEKTRAWEB, ELEKTRA Pos Restaurant ve Kulüp Otomasyon Sistemleri, KİMLİKOKUR kimlik ve pasaport okuma sistemi, iSAFE İnternet Güvenlik ve Loglama Sistemi, OPEX Operasyon Yönetim Sistemi; sağlık sektörüne ME-DİSOFT Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile hizmet veriyoruz.

Kullanıcılarımızın başka hiçbir yazılıma ihtiyaç duymadan finansal, operasyonel ve idari süreçlerini elektronik ortamda detaylı olarak takip etmelerini amaçlıyoruz.

Turizm sektörüne yönelik Elektraweb ile ne gibi hizmetler sunuyorsunuz?

ElektraWeb bünyesinde entegre online rezervasyon sistemi ve kanal yönetimini barındıran web tabanlı bir otel otomasyon programı. Tesisleri birkaç yılda bir yenilenmesi gereken sunucu, sunucu lisansları, virüs programları, yedekleme gibi gider kalemlerinden kurtarıyor.

Uygulamayı kullanmak için sadece internet bağlantısı, akıllı bir telefon, tablet ya da bilgisayarınızın olması yeterli. Mobil kullanılabilmesi de pandemide idari personelin evden kolaylıkla çalışabilmesini sağlıyor. Elektraweb, bir otelin tüm departmanlarını ve işlerini yönetebilecek modüllerden oluşuyor.

Tesisler ön büro, restoran yönetimi, muhasebe, stok, demirbaş, insan kaynakları, CRM, SPA yönetimi, hotspot, call center, e-fatura..vb modülleri kullanarak entegre yapıda tek programla yönetilebiliyor. Böylece 15 farklı firma ile yürütecekleri operasyonu sadece bizimle çözümleyebiliyorlar. En güncel teknolojiyi kullandığından, etkileşim, erişim ve entegrasyon konularında avantajlar sağlıyor.

Tesislerin daha önce kullandığı sistemlere kolayca entegre olabilmesi ve özel donanımlara ihtiyaç duymaması ciddi tasarruf unsuru. eriler dünyanın en güvenli sunucularında barındırıldığından, yüksek hız ve güvenlik sağlanıyor. Yedeklemeler otomatik yapılıyor, virüs ve enerji kesintisi kaynaklı veri kayıpları ortadan kalkıyor. Kötü niyetli kullanıcılara karşı da etkili bir loglama çözümü barındırıyor. Böylece KVKK gereklilikleri de sağlanıyor. Kullanıcılara 7/24 ücretsiz online destek veriyoruz.

Pandemi döneminde neler yapıyorsunuz?

Tesislerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımıza hız verdik. Konaklama işletmelerinde teması minimize eden Temassız Misafir Uygulamaları ile pandemi için bir çözüm üretip otellere yeni kazanç kapıları araladık.

Online Check-in, online rezervasyon, oda kapısının anahtarsız açılması, otel içinde online satın almalar bu uygulama üzerinden yapılabildiği gibi, arıza ve sorun taleplerinin iletimi, anket doldurma gibi pek çok fonksiyon yine bu uygulama ile misafirlere sunulabiliyor. Otellerin bu uygulamaya ilgisi son derece yüksek.

Elektraweb çözümlerinizi kaç tesis kullanıyor?

Elektra Otel yönetim Sistemleri’nin tüm versiyonlarını Türkiye’de ve dünyada yaklaşık 4 bin 500 işletme kullanılıyor. Sadece özel tesisler tarafından değil kamu kurum-ları tarafından da tercih edilen bir yazılımız. Bu yıl TBMM’yi kullanıcılarımız arasına kattık.

Tüm Vilayetevleri, tüm Hakimevleri, pek çok Öğretmenevi ve Polisevi, TCMB’nin sosyal tesisleri, Tüpraş, Tedaş, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Türk Telekom ve TMSF’ye bağlı otellerin çoğu Elektra teknolojisi ile uçtan uca dijital olarak yönetilebiliyor.

Elektraweb ile yurt dışında da hizmet veriyorsunuz. Hedefleriniz neler?

Elektraweb şu anda 3 kıtada 12 ülkede kullanıcıları ve partnerleri ile faaliyet gösteren ve global bir marka olma yolunda hızla ilerleyen bir program. Bu ülkeler arasında İspanya, Karayipler, Fildişi Sahili gibi dünyanın önemli turizm destinasyon-ları da var. Bu bizim için çok ümit verici.

Yurt dışında bugün 100’ün üzerinde tesis Elektraweb’e geçti. Her ülkede bir dağıtıcı üzerinden büyümeyi hedefliyoruz. Afrika, Balkan ülkeleri, Ortadoğu gibi turizmde yapılanmanın olduğu ülkelerle, dünyadaki en büyük otel havuzu olan Amerika ve Avrupa pazarıyla da ilgileniyoruz.

Kimlik ve pasaport okuma sistemlerinizden bahseder misiniz?

Kimlikokur, dünyadaki tüm kimlik ve pasaportları OCR yöntemi ile okuyup ta-nıyabilen, resim ve metin olarak saklayıp, windows ortamındaki tüm programlara aktarabilen bir yazılım. Hem pandeminin temassızlık ihtiyacına güzel bir çözüm oluyor, hem de KVKK’nın getirdiği zorunlulukların karşılanmasında otellere önemli kolaylıklar sağlıyor.

Misafir, kimliğini ya da pasaportunu resepsiyon bilgisayarının kamerasına tuttuğunda sistem, kimliğin fotoğrafını çekip, bilgileri doğrudan misafir kartının içine yazıyor. Böylece tüm temas ortadan kalktığı gibi, inanılmaz bir hız ve hatasızlık ile check-in işlemi gerçekleştirilmiş oluyor. Aynı zamanda kişisel verilerin güvenli bir şekilde alınması, saklanması ve silinmesi süreçleri KVKK’ya uygun bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Kimlik fotoğrafı ve kimlik bilgileri ön büro programına aktarıldıktan sonra şifrelenip, sadece yetkili kişinin şifre ile kimliklere erişebilmesi sağlandığı gibi, hemen ya da belirli bir süre sonrasında silinmesi, ya da ‘kopyadır ve misafirin izni alınmıştır’ ibaresi ile yine şifreli olarak saklanması mümkün kılınabiliyor.

Restoran ve sağlık çözümleriniz de var

Evet. Sağlık sektörüne yönelik markamız Medisoft, Türkiye’de ve dünyada 200’ün üzerinde sağlık kuruluşu tarafından kullanılan bir hastane bilgi yönetim sistemi. Sektörün diğer bilgi yönetim sistemlerine göre en önemli avantajı bütünleşik yapıda olması.

Yani Medikal bölümlerden gelen bilgiler eş zamanlı olarak diğer tüm idari modüllere de yansıyor. Dolayısıyla veri ve zaman kaybı yaşanmıyor. Medisoft Hastane Yazılımı, sadece kapsamlı hastaneler için değil, poliklinikler, laboratuvarlar ve muayenehanelerin kullanımı için de çok uygun bir alt yapıya sahip.

Bu yıl özellikle küçük poliklinikler ve muayenehaneler için geliştirdiğimiz Mediclinic isimli alt ürünümüz ile çok daha büyük bir kesime ulaşacağımıza inanıyoruz.

Tamamen web tabanlı ve bulut yapıda olan Mediclinic Muayenehane ve Poliklinik programı, hasta kayıt kabul, randevu yönetimi, reçete, rapor yazma, online ödeme alma ve faturalandırma süreçlerinin tek program üzerinden yapılabilmesini sağlıyor. Görüntülü muayene imkanı da sağlayan Me-diclinic, e-nabız, e-fatura, e-reçete sistemlerine de uyumlu.

28 YILDIR TEKNOLOJİ GELİŞTİRİYOR

Talya Bilişim, 28 yıldır yazılım sektöründe teknoloji geliştiren, Antalya, Ankara, İstanbul ve Londra’da 4 ofisi olan, 110 kişilik ekibiyle Türkiye’nin en büyük kamu kurumlarına, turizm ve sağlık firmalarına çözümler üreten, ürettiği yazılımları yurt dışına ihraç eden bir teknoloji firması.

Ürettiği yazılımlarla kullanıcılarının finansal, operasyonel ve idari süreçlerini elektronik ortamda detaylı olarak takip etmelerini sağlamayı, yönetime doğru analizlerle hızlı karar alma ve tam kontrol olanağı sunmayı amaçlıyor.