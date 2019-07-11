Yurtdışının katkısıyla yine hızlı büyüyeceğiz
Geçen yıl yaklaşık 1,5 milyar TL ciro yapan Pınar Süt, yurtdışında iddialı büyüme planlıyor.
2018’de ihracatı 47 milyon dolar olan şirket, bu yıl Rusya’da etkinliğini artıracak.
Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, “Sektörün üzerinde büyüme hedefliyoruz” diyor.
Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, “2018’de elde ettiğimiz yüzde 20 büyümenin ardından bu yıl da yurtdışının da katkısıyla sektörün üzerinde büyüyeceğiz” diyor.
Söyleşinin ayrıtıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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