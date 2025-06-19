45 yaşında futbola başlayan 10 numara

Guardian'ın haberine göre Lykhovydov, bu yönüyle dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu. Çünkü Japon Kazuyoshi Miura'dan neredeyse bir yaş büyük. Ve onun durmaya pek de niyeti yok. Futbol kariyerine oldukça sıra dışı bir yaşta, 45 yaşında başlayan Lykhovydov, ilk profesyonel maçına 2011 yılında çıkmış. Gençliğinde profesyonel futbol eğitimi almamış olmasına rağmen, futbol sevgisi onu saha kenarından oyunun tam merkezine taşımış. Zamanla takımın teknik direktörü olurken, ihtiyaç duyulduğunda sahaya çıkmaktan da geri durmamış. "50'ye kadar ulaşabileceğimi düşünüyordum. Ama şimdi neredeyse 60 yaşındayım, kendime sınır koymayacağım" diyor.





Habere göre geçen hafta 2024-25 sezonundaki 11. ve aynı zamanda son maçına çıktı. Bu maçlarda iki gol attı ve ikisi de penaltıdan geldi. “Eğer sahaya çıkıp sonuç getirmişsem bir sonraki maça ilk 11’de başlarım, yoksa muhtemelen yedekte olurum ve maçın son dakikalarında oynarım. Performansım düşükse çok fazla süre alamam" diyor.

KULÜBÜN BAŞKANI DA SAHİBİ DE O.

Ancak habere göre önemli bir detay var. Lykhovydov aynı zamanda Real Pharma kulübünün başkanı ve sahibi. Kulübün sahibi olması da yönettiği ilaç şirketi sayesinde mümkün olmuş. “Profesyonel bir oyuncu olmayı hayal ettim, yüksek seviyede oynamak istedim. Bu hayali kendi ellerimle tuttum ve gerçekleştirdim" diyor.

Guardian haberinde "45 yaşındayken Prykarpattya Ivano-Frankivsk’e karşı oynanan maçta profesyonel kariyerine başladığında, bu işin ehli olmayan biri değildi. Gençliğinde dikkate değer bir yeteneği vardı. Fakat Kuyalnik’te bir kömür madeninde çalışan ailesi eğitimine öncelik vermesini istemişti. Odesa Tıp Üniversitesi’nde öğretmenlik yaptıktan sonra kendi işini kurmuştu; ancak futbol hayatının hep bir parçası olmuştu" diyor.

2000’li yılların başında Real Pharma adını alacak kulübü kurdu. Amatör seviyede üç yıl üst üste Odessa Kupası’nı kazandıktan sonra 2011 yılında profesyonelliğe adım attılar. Guardian, analizinde "Ukrayna futbolunun bu seviyesinde, mevcut koşullar göz önüne alındığında, Real Pharma’nın hâlâ ayakta kalabilmesi adeta küçük bir mucize. Bu durum, birkaç saat sonra daha da netleşiyor. Lykhovydov ailesinin arka bahçesinde otururken, yakınlardaki Chernomorsk’a balistik füze saldırısı düzenleniyor ve patlama toprağı sarsıyor. Savaşın başlarında, iki füze 100 metre ötedeki bir binayı yok etmişti; o sırada eşi Viktoriia ve kızı Lada evdeydi" diyor.

