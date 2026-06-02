FOX Sports ve küresel istihdam platformu Indeed, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın ABD'deki yayın haklarını elinde bulunduran FOX kanallarını öne çıkarmak ve şirketin yeni dijital yayın platformu FOX One’ın lansmanını gerçekleştirmek amacıyla benzersiz bir ortaklığa imza attı.

Şirketler, turnuva heyecanını zirveye taşımak için Indeed üzerinde resmi bir iş ilanı açarak "Chief World Cup Watcher" yani "Baş Dünya Kupası İzleyicisi" adını verdikleri geçici ve sıra dışı bir kurumsal pozisyon için ABD genelinde büyük bir arayış başlattı.

FOX Sports'un resmi basın bültenleri ve kampanya şartnamesinde yer alan detaylara göre, bu zorlu göreve seçilecek şanslı taraftara yaklaşık 7 haftalık (6 Haziran-26 Temmuz 2026) çalışma dönemi karşılığında tam 50 bin ABD doları nakit ücret ödenecek. Bununla da kalmayıp, kazanan kişinin New York City'ye gidiş-dönüş ulaşım masrafları, turnuva boyunca şehirde konaklayacağı lüks otel veya daire bedeli ve tüm temel yemek giderleri gibi lojistik maliyetler de tamamen şirketler tarafından karşılanacak.

Şeffaf bir küpün içinde izleyecek

Ancak bu yüksek kazanç ve yan hakların arkasında, adeta bir dayanıklılık yarışmasını andıran oldukça ağır sorumluluklar bulunuyor. Seçilen profesyonel izleyici, 11 Haziran’da başlayıp 19 Temmuz’da sona erecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası tarihindeki en geniş kapsamlı turnuvada oynanacak tam 104 maçın tamamını hiç kaçırmadan, canlı ve 4K kalitesinde izlemek zorunda kalacak. İşin en zor ve viral olan kısmı ise bu izleme deneyiminin gizli veya konforlu bir odada yapılmayacak olması. Görevli kişi, New York’un dünyanın en kalabalık yerlerinden biri olan ünlü Times Square meydanının tam ortasına özel olarak inşa edilecek, iklim kontrollü ve her yeri tamamen şeffaf bir küpün içinde yaşayacak.

39 gün boyunca adeta bir akvaryumun içinde olacak bu taraftar, bir yandan futbol tarihinin en yoğun maç fikstürünü takip ederken, diğer yandan meydandan geçen günlük yüz binlerce yerli ve yabancı turistle şeffaf camın arkasından etkileşim kuracak. Aynı zamanda FOX Sports ve FOX One platformlarının sosyal medya hesapları için (TikTok, Instagram, X gibi mecralara) anlık video içerikleri üretecek, maçlardaki gol ve dramatik anlara verdiği canlı tepkilerle Times Square'de devasa bir açık hava izleme partisi atmosferi yaratacak. Kazananın hem fiziksel hem de zihinsel olarak bu yoğun ilgiye ve uykusuzluğa dayanması gerekecek.

Kazanan kişi 6 Haziran'da açıklanacak

Bu sıra dışı iş ilanı için Indeed üzerinden yürütülen resmi başvuru süreci 17 Mayıs 2026 tarihinde kapandı ve binlerce futbolsever arasından finale kalan isimleri belirlemek üzere mülakat aşamasına geçildi. FOX Sports ve Indeed, bu yoğun merakla beklenen "Baş Dünya Kupası İzleyicisi"nin kim olduğunu 6 Haziran 2026 Cumartesi günü canlı yayında açıklayacak. Kazanan isim, beyzbol liginin (MLB) en büyük derbilerinden biri olan Boston Red Sox-New York Yankees maçının yayını sırasında tüm dünyaya duyurulacak ve aynı gün oryantasyon sürecine başlayarak turnuvanın açılış günü olan 11 Haziran için Times Square'deki şeffaf küpüne yerleşecek.