Fenerbahçe tarihinin en iyi başlangıcı: Formadan dev gelir

Fenerbahçe, yeni sezon forma satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87'lik bir artış yakalayarak kulüp tarihinin ilk 5 günlük lansman geliri rekorunu kırdı.

Genellikle haziran sonu veya temmuz başında yapılan lansmanın bu yıl öne çekilmesi, sarı-lacivertli camiada büyük bir karşılık buldu.

Genel Kurul Coşkusu Mağazalara Yansıdı



Fenerium’dan sorumlu Futbol AŞ Yöneticisi Sinan Öncel, bu tarihi başarıda hafta sonu gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulun büyük payı olduğunu belirtti. Kongre için stada gelen en az 30 bin taraftarın dev bir satış dalgası yarattığını ifade eden Öncel, taraftarların alışveriş alışkanlıklarına dair şu bilgileri paylaştı:

"Sepet ortalaması 2,4 ürüne ulaştı. Taraftarlar mağazalardan sadece tek bir forma alarak çıkmadı, sepetlerini diğer lisanslı ürünlerle de destekledi."

120. Yıl Formalarına Büyük İlgi Var



Kulübün 120. yılına özel olarak tasarlanan yeni sezon formaları, taraftarlardan tam not aldı. Satış performansının sezon genelinde de yüksek seyretmesini beklediklerini vurgulayan Sinan Öncel, "120. yıl formalarımızla bu sezonun da yeni rekorlarla tamamlanacağını ümit ediyorum" diyerek camiaya teşekkür etti.