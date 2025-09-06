Rakamlar belli oldu: Beşiktaş ve Trabzonspor'dan KAP'a Muci açıklaması

Trabzonspor'un transferin detaylarını paylaştığı ilk açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, Kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.'ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye, 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir.

Trabzonspor'dan yapılan bir diğer açıklama ise şöyle:

Profesyonel futbolcu Ernest Muçi ile 1+3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncunun 2025/2026 futbol sezonu tüm maliyetleri, Kulübümüz tarafından karşılanacaktır.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan bildirim ise şöyle: Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada ise "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Ernest Muci'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır" denildi.