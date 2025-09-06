Öğretmenlerin iller arası atama sonuçları nasıl öğrenilir? 2025 iller arası atama sonuçları sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından merakla beklenen 2025 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme (il dışı atama) sonuçları nihayet erişime açıldı. 3-5 Eylül tarihleri arasında alınan başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı.
ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI
Öğretmenlerin merakla beklediği iller arası isteğe bağlı yer değiştirme (il dışı atama) başvuruları, Eylül ayında tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime uygun olarak atama sonuçları, 5 Eylül 2025 tarihinde ilan edildi. Başvuru yapan tüm öğretmenler, sonuçlarını MEB'in resmi kanallarından sorgulayabilir.
ÖĞRETMEN İLLER ARASI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme (il dışı atama) sonuçları, iki farklı platform üzerinden sorgulanabiliyor. Öğretmenler, sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki yolları kullanabilir:
MEBBİS: Kişisel MEBBİS kullanıcı hesabı üzerinden sonuç sorgulaması yapılabilir.
e-Devlet: E-Devlet şifresi ile giriş yaparak MEB'in ilgili hizmet ekranı üzerinden atama sonuçlarına erişim sağlanabilir.
Yerleştirme sonucunu öğrenmek için en hızlı ve güvenilir yollar, belirtilen bu iki resmî platformdur.
ATAMALAR NASIL YAPILDI?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atama işlemlerinde, ilan edilen kontenjanlar ve öğretmenlerin tercihleri dikkate alındı. Bu süreçte yerleştirmeler, hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapıldı.
Eşitlik durumunda ise şu sıralama takip edildi:
Öncelikle, öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olan adaya öncelik tanındı.
Hizmet süresinin de eşit olması halinde, öğretmenliğe daha önce başlayan adayın ataması yapıldı.
Tüm bu kriterlerde eşitliğin devam etmesi durumunda ise atanacak öğretmen, bilgisayar kurasıyla belirlendi.
ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. Bulundukları ilde 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. Bakanlığımıza sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra öğretmen kadrosuna atananlar bakımından 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kadrolu ve sözleşmeli toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartlarını taşımaları gerekiyor.