Öğretmenlerin iller arası atama sonuçları nasıl öğrenilir? 2025 iller arası atama sonuçları sorgulama ekranı

ATAMALAR NASIL YAPILDI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atama işlemlerinde, ilan edilen kontenjanlar ve öğretmenlerin tercihleri dikkate alındı. Bu süreçte yerleştirmeler, hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapıldı.

Eşitlik durumunda ise şu sıralama takip edildi:

Öncelikle, öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olan adaya öncelik tanındı.

Hizmet süresinin de eşit olması halinde, öğretmenliğe daha önce başlayan adayın ataması yapıldı.

Tüm bu kriterlerde eşitliğin devam etmesi durumunda ise atanacak öğretmen, bilgisayar kurasıyla belirlendi.

