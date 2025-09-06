KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 KYK yurt ücretleri ne kadar?

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, üniversite öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan biri de KYK yurt başvuru sonuçları oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yurt başvurularının tamamlanmasının ardından, öğrenciler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor.
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen KYK yurt başvuru süreci 6 Eylül Cumartesi günü tamamlandı. Başvurularını yapan öğrenciler için şimdi heyecanlı bekleyiş başladı. KYK yurt yerleştirme sonuçlarının en geç 15 Eylül tarihine kadar erişime açılması bekleniyor.
Yerleştirme Sonuçlarının Ardından Ne Olacak?
Sonuçların açıklanmasının hemen ardından, yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kesin kayıt süreci başlayacak. Belirlenen bu süreçte kesin kayıtlarını yapmayan öğrencilerin yerine, boş kalan kontenjanlar için yedek yerleştirmeler yapılacak. Yedek yerleştirmeler, yıl boyunca duyurulacak tarihlerde devam edecek. Bu nedenle, yerleşemeyen öğrencilerin yedek listelerini düzenli olarak takip etmeleri büyük önem taşıyor.
KYK YURT ÜCRETLERİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından işletilen KYK yurtlarının 2025-2026 eğitim dönemi ücretleri belli oldu. Yurt başvurularının başlamasıyla duyurulan yeni fiyatlara %40 oranında zam yapıldığı görüldü.
Yeni fiyat listesine göre, yurt ücretleri odaların tipine ve özelliklerine göre 6 farklı kategoriye ayrıldı ve aylık 750 TL ile 1250 TL arasında değişiyor:
1. Tip: 750 TL
2. Tip: 850 TL
3. Tip: 850 TL
4. Tip: 1050 TL
5. Tip: 1150 TL
6. Tip: 1250 TL
KYK YURT TİPLERİ ÖZELLİKLERİ NELER?
1. tip ve 2. tip yurtlar öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak durumda.
3. tip: KYK yurtları ülkemizde bulunan orta derecede yurtlardır. 3. tip yurtlarda oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişmektedir. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo, Tuvalet ortak kullanım alanı olabiliyor.
4. tip: KYK yurtları ülkemizde bulunan orta derecede yurtlardır. 4. tip yurtlarda oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişmektedir. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır.
5. tip: KYK yurtları ikinci en iyi yurtlardandır. Buna oranla ikinci en yüksek yurt ücreti ve depozito ücreti de 5. tip KYK yurtlarınındır. Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü birçok şehirde yeni yurtlar yaptı bu yurtların çoğu 4.-5. ve 6. tip yurtlar sınıfında öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılar.
6. tip: En lüks KYK yurdu 6. tip KYK yurtlarıdır. Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü birçok şehirde yeni yurtlar yaptı bu yurtların çoğu 6. tip yurtlar sınıfında öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak durumda.