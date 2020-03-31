Bu sabah, yeni dönem için önemli ama bir o kadar etkin bir adım daha attık. O da “Online CEO Club Online Summit”… Bugüne kadar CEO Club toplantılarını, ana sponsorumuz Vodafone Business ile birlikte hep fiziki ortamda düzenledik. İstanbul’da, merkezi bölgede, 5 yıldızlı otelde CEO’ları ağırladık. Çoklu konuşmacı ve 160-200 arasında CEO’nun fiziki ortamdaki buluşmalarıyla güne başlıyor ve saat 12.00’ye doğru da bitiriyorduk. Böylece, CEO’ların günlük akışında da fazla bir kesinti uğratmamayı hedefliyorduk.

DNA’mızdaki ‘Yenilikçi’lik harekete geçti ve ilk online CEO Club toplantımızı bu sabah gerçekleştirdik. Online panelimizin ilk konuğu da Garanti BBVA’nın genel müdürü Recep Baştuğ idi. İspanya örneğinden yararlanarak koronavirüs’ün dayattığı salgına karşılık, güçlü bir dijital altyapısıyla aldıkları önlemleri, iş süreçlerini nasıl yönettiklerini aktarmasını hedefliyorduk. Nitekim, öyle oldu.

Kısa sürede organize ettiğimiz bu toplantıya hem katılım daha yüksek oldu, hem de işlerini online ortamda yöneten CEO’larla bir saat zaman geçirdik. Bu etkinlik için üç teşekkürüm var. Birincisi, İspanya’daki deneyimini çok iyi bir şekilde Türkiye’ye aktaran ve başka kurumlarla da deneyimini paylaşan Garanti BBVA’nın genel müdürü Recep Baştuğ’a… Hem deneyimlerini paylaştı, hem iş süreçlerini nasıl yönettiklerini, hem de ekonominin can damarı şirketlerin krizi atlatmak için alabilecekleri önlemler üzerine görüşlerini paylaştı. Tabii, mali piyasalar, likidite yönetimi, kredi, faiz piyasalarını es geçmeden…

İkincisi katılımcılara… Bir saat boyunca yayını izleyen CEO’lara teşekkür ediyorum. İşlerini konutlarından online ortamda yöneten Türk CEO’lar kadar, Hindistan’dan Amerika’nın Kaliforniya bölgesine kadar, Azerbaycan’dan Körfez bölgesindeki ülkelere kadar geniş bir coğrafyada görev yapan Türk yöneticilerine de ulaşma olanağına kavuştuk. Böylece CEO Club’un etkinlik alanının çok daha geniş coğrafyalara taşımış olduk.

Üçüncüsü, bu etkinliğin düzenlenmesinde bize sponsorluk desteği veren Vodafone Business ekibine… Yenilikçi fikirleri birlikte tasarladık ve sunduk. Kabul de gördü. Yeni online etkinlikler yolda, konu ve konuk önerilerinizi benimle ( tyesil@ekonomist.com.tr) paylaşmaktan çekinmeyin lütfen…

Sağlıkla kalın…