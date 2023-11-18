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  • 2023 yılı yaş çaya fark ödemesi desteği belli oldu

2023 yılı yaş çaya fark ödemesi desteği belli oldu

Ruhsatlı üreticilere 2023 yılı yaş çay ürünü için yapılacak fark ödemesi desteği kilogram başına 30 kuruş olarak belirlendi.

18 Kasım 2023 | 09:44
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2023 yılı yaş çaya fark ödemesi desteği belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2023 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli listesinde belirlenen havzalarda, desteklemeye esas 2023 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Yaş çay destek ödemeleri kimlere yapılacak?

Buna göre, ödemeler, ruhsatlı üretici olup, yaş çay ürünü destekleme ödemelerinden faydalanmak için kamu veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve ruhsatını yenileyen, 2023 yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticiler ile ilk defa 2023 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilere yapılacak.

Yaş çay desteği ne kadar? 

Ruhsatlı üreticilere 2023 yılı yaş çay ürünü için fark ödemesi desteğinde bulunulacak. Fark ödemesi desteği kilogram başına 30 kuruş olarak belirlendi.

2023 yılı yaş çay ürünü fark ödemesi desteği, ÇAY-KUR ve Bakanlık tarafından yürütülecek.

Fark ödemesi desteğinden ilk defa yararlanmak isteyen ruhsatlı üreticiler, 29 Aralık'a kadar çiftçi belgesi ve başvuru dilekçesiyle birlikte yaş çay sattıkları kurum veya işletmeye başvuracak.

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