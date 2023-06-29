ARA
Bist 100
5759,11
0,46%
Bist 100
Dolar/TL
26,0543
0,0161%
Dolar/TL
Euro/TL
28,37
-0,207%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0888
-0,2309%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1599,82
0,14%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Tarım
  • 3 yıl önce tanıştığı meyveyi Antalya'da üretmeye başladı

3 yıl önce tanıştığı meyveyi Antalya'da üretmeye başladı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Muhammet Görgülü, denemek için bir dönüm seraya ektiği "boynuzlu kavun" olarak bilinen tropikal meyve kiwanonun üretimine başladığını söylüyor.

29 Haziran 2023 | 15:18
0
3 yıl önce tanıştığı meyveyi Antalya'da üretmeye başladı

Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde üreticiler, bölge ikliminin tropikal özellik taşıması nedeniyle iyi verim ve yüksek gelir elde etmek için tropikal bitkilere yöneliyor. 42 çeşit tropikal meyvenin yetiştirilebildiği iki ilçede, muz, avokado, yenidünya, mango, ejder meyvesi ve passiflorayla yüzü gülen üreticiler, yeni tropikal ürünlere ekonomik değer katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gazipaşa'da 52 yaşındaki sebze ve meyve üreticisi Muhammet Görgülü de bu üreticilerden biri oldu.

Görgülü, AA muhabirine, daha önce tropikal meyve üretimine hiç girmediğini söyledi.

Arkadaşı aracılığıyla 3 yıl önce tanıştığı meyvenin tadını sevdiği için bahçesinde bir kaç fidan dikerek üretim işine girdiğini anlatan Görgülü, "Deneme ürünlerinden aldığım verimle fidan üretimi yaptım. Ürettiğim fidanları da bir dönüm kapalı alanda dikmeye başladım. Ocak ayında diktiğim fidanlar meyve verdi. Olgunlaşan meyveleri de pazar buldukça satıyorum." dedi.

Görgülü, ürünün tanesini şu anda 25-30 liraya sattığını belirterek, bahçesinde yaklaşık 10 bin adet kiwanonun hasat edilmeyi beklediğini kaydetti.

Yılda bir kez ürün aldığı bitkiyi her yılbaşından yeniden ektiğini belirten Görgülü, "Fidanları aldığım arkadaşım üretimi bıraktı. Ben devam ettim ve şimdi para da kazanıyorum. Şu an çok bilinmediği için pazarı yok ama buna rağmen hasat ettiğim ürünleri satarak gelir elde ediyorum." diye konuştu.

Meyvenin ihracatı için çalıştığını dile getiren Görgülü, "Avrupa'ya ihracatını yapmak istediğim bu meyve, C vitamini yönünden zengin. Bağışlık sistemini güçlendirici özelliği var" diyor.

Görgülü, meyvenin güneş görmeyen yerde oda sıcaklığında 5 ay boyunca tüketime hazır halde bekleyebildiğini bunun da pazarlamada kolaylık sağladığını söyledi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1599,82 0,14%
  • ALTIN ONS 1909,99 0,14%
  • BIST 100 5759,11 0,46%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,0543 0,0161%
  • EURO/TURK LIRASI 28,37 -0,207%
  • EURO/USD 1,0888 -0,2309%
  • INGILIZ STERLINI 1,26114 -0,19863%
  • JAPON YENI 144,623 0,116%
  • KANADA DOLARI 1,3244 -0,10409%
  • RUS RUBLESI 87,375 1,729%
Günün En Çok Okunanları
Yarına dikkat! 6 il için sağanak yağış uyarısı
Kira anlaşmazlıklarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor
Kira anlaşmazlıklarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor
OSB’lerde kira açmazı büyüyor
OSB’lerde kira açmazı büyüyor
Titan'ın enkazı ilk kez görüldü, 5 kişiden ilk izler bulundu
Titan'ın enkazı ilk kez görüldü, 5 kişiden ilk izler bulundu
AB'den dijital avro hazırlığı
AB'den dijital avro hazırlığı
Tüm Güney Koreliler 1 hatta 2 yaş gençleşecek
Tüm Güney Koreliler 1 hatta 2 yaş gençleşecek
Hindistan yeni Çin olmaya hazırlanıyor, ancak Musk bile pazara girmekte zorlanıyor... 5 neden
Hindistan yeni Çin olmaya hazırlanıyor, ancak Musk bile pazara girmekte zorlanıyor... 5 neden
Kur Korumalı Mevduatta stopaj düzenlemesi Resmi Gazete'de
GERİ
İLERİ
Yarına dikkat! 6 il için sağanak yağış uyarısı
Kira anlaşmazlıklarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor
OSB’lerde kira açmazı büyüyor
Titan'ın enkazı ilk kez görüldü, 5 kişiden ilk izler bulundu
AB'den dijital avro hazırlığı
Kira anlaşmazlıklarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor
OSB’lerde kira açmazı büyüyor
Titan'ın enkazı ilk kez görüldü, 5 kişiden ilk izler bulundu
AB'den dijital avro hazırlığı
Tüm Güney Koreliler 1 hatta 2 yaş gençleşecek
OSB’lerde kira açmazı büyüyor
Titan'ın enkazı ilk kez görüldü, 5 kişiden ilk izler bulundu
AB'den dijital avro hazırlığı
Tüm Güney Koreliler 1 hatta 2 yaş gençleşecek
Hindistan yeni Çin olmaya hazırlanıyor, ancak Musk bile pazara girmekte zorlanıyor... 5 neden
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL