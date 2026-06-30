42 gramlık civcivleri 3 kiloya çıkardılar: 59 bin piliç ihracata hazır

Çiftliğin tamamen Avrupa standartlarında tasarlandığını dile getiren Okumuş, klimaların, yemliklerin, sulukların tamamen otomatik olduğunu, hayvanların tüm isteklerine anında erişim sağlayabildiğini belirterek, "Hava şu an içeride 22-23 derece. Bu sıcakta bile her şey otomatik olarak kendiliğinden devam ediyor ve gerçekleşiyor. Bu sıcakta bile içeride serin bir şekilde yaşıyorlar. Hedef, ülke ekonomisine ve istihdamına daha fazla katkıda bulunmak, üretim kapasitemizi daha fazla arttırmak, kapasitemiz yaklaşık 60 bin civarında. Biz 2 gün sonra yaklaşık 59 bin civcivimizi piliç şeklinde firmamıza teslim edeceğiz inşallah." diye konuştu.