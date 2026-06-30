Altın, Gümüş, Flora ve Fauna dünyayı geziyor: Uydudan adım adım takip

EKAD Başkanı Ali Fuat Canbolat, AA muhabirine, 28 yıldır Belek bölgesinde deniz kaplumbağalarını araştırma, izleme ve koruma çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Uydu takip cihazı takılan 4 caretta carettaya sponsorlarınca "Flora", "Fauna", "Gümüş" ve "Altın" isimlerinin verildiğini belirten Canbolat, "Uydu izleme cihazları biraz pahalı, bu nedenle sponsorumuz TÜPRAG desteğiyle Manavgat ilçesi Kızılot bölgesinde 2024 ve 2025'te ikişer uydu izleme cihazı taktığımız 4 kaplumbağadan veri almaya devam ediyoruz." dedi.

"Gümüş" ve "Fauna"nın Kuzey Afrika'da, "Altın"ın Libya'da, "Flora"nın ise Mersin civarında hala gezindiğini aktaran Canbolat, "Altın" ve "Gümüş"ün bir yıl ya da bir sonraki yıl tekrar yuvalama yapmak için Antalya'ya gelmesini beklediklerini ifade etti.

Canbolat, uydu cihazı sayesinde kaplumbağaların denizdeki yaşamlarıyla ilgili daha sağlıklı bilgiye sahip oldukları vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Hayvanların nereye gittiği, hangi yöne gittiği, hangi göç rotalarını kullandığı, nerede beslendiği ve nerede kışladıkları gözlemliyoruz. Ergin dişi her yıl yuva yapmak için karaya çıkmıyor. İki ya da minimum ortalama üç yılda bir yuvalamaya çıkar. Çünkü her yuvaladığı alan, aynı zamanda kışlama ve besine uygun olmayabiliyor. Dolayısıyla beslenme ve kışlama alanlarına göç ediyorlar. Bazıları Kuzey Afrika'ya, Tunus'a uzun mesafe yüzerek zorlu bir yolculuk yapıyor. 3 aylık bir gidiş yolculuğu ve dönüşü de 3 ay sürdüğünde zorlu bir yolculuk oluyor."