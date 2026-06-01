Koyunculuk yapmak isteyenlerin öncelikle çok iyi bir araştırma yapması gerektiğini belirten Emre Sömer, en kritik hatanın yanlış hayvan seçimiyle yapıldığını vurguladı. Sektörde başarılı olmanın ilk şartının genç ve kaliteli hayvanla başlamak olduğunu ifade eden Sömer, "Herkes bu işe girmek istiyor, heveslisi çok ve evet para kazandırıyor ama zorlukları da var. Yeni başlayacaklara tavsiyem, kesinlikle sıfır damızlıkla başlamalarıdır. Bu iş ikinci el koyunla olmaz. Sıfır damızlık kuzu, adeta sıfır araba gibidir. İşletmeye 5 aylık damızlık kuzularla başlarlarsa başarıyı yakalarlar. Koyunculukta altın bir kural vardır: Bir sene sen ona bakarsın, dokuz sene o sana bakar. Aldıkları o kuzular verime döndüğü andan itibaren de para kazanmaya başlarlar" dedi.