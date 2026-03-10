YKS geç başvuru nasıl yapılır? 2026 YKS geç başvuru ne zaman son?

Üniversite hayali kuran ancak normal başvuru süresini kaçıran adaylar için beklenen kritik süreç bugün resmen başladı. ÖSYM’nin 2026 yılı takvimine göre, 10 Mart 2026 Salı saat 10.00 itibarıyla açılan geç başvuru ekranı, sadece 3 gün boyunca erişimde kalacak.