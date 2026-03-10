ARA
  YKS geç başvuru nasıl yapılır? 2026 YKS geç başvuru ne zaman son?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte, üniversite hayali kuran ancak normal başvuru süresini kaçıran adaylar için son şans olan geç başvuru süreci bugün itibarıyla resmen başladı. Peki YKS geç başvuru nasıl yapılır? 2026 YKS geç başvuru ne zaman son?

Üniversite hayali kuran ancak normal başvuru süresini kaçıran adaylar için beklenen kritik süreç bugün resmen başladı. ÖSYM’nin 2026 yılı takvimine göre, 10 Mart 2026 Salı saat 10.00 itibarıyla açılan geç başvuru ekranı, sadece 3 gün boyunca erişimde kalacak.

2026 YKS Geç Başvuru Takvimi

Başlangıç Tarihi: 10 Mart 2026 Salı

Bitiş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe

Son Saat: 12 Mart saat 23.59

Başvuru Kanalı: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması.

 

Geç Başvuru Ücretleri (Oturum Başı %50 Zamlı)

Normal başvuru döneminde oturum başına 700 TL olan sınav ücreti, geç başvuru günlerinde %50 artırımlı olarak tahsil edilmektedir:

TYT Oturumu: 1.050 TL

AYT Oturumu: 1.050 TL

YDT Oturumu: 1.050 TL

 

Ödeme Konusunda Hayati Uyarı

Geç başvuru döneminde en sık yapılan hata, başvuruyu kaydedip ödemeyi sonraya bırakmaktır. Normal başvuru döneminin aksine geç başvuruda;

Ödemeler sadece ÖSYM’nin internet sayfasındaki "e-İŞLEMLER" bölümünden kredi veya banka kartı ile yapılabilir.

Banka şubelerinden veya ATM'lerden ödeme şansı bulunmamaktadır.

Ödeme yapılmadığı takdirde başvuru sistemden silinir ve aday sınava giriş hakkını tamamen kaybeder.
