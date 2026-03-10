YKS geç başvuru nasıl yapılır? 2026 YKS geç başvuru ne zaman son?

Üniversite hayali kuran ancak normal başvuru süresini kaçıran adaylar için beklenen kritik süreç bugün resmen başladı. ÖSYM’nin 2026 yılı takvimine göre, 10 Mart 2026 Salı saat 10.00 itibarıyla açılan geç başvuru ekranı, sadece 3 gün boyunca erişimde kalacak.
2026 YKS Geç Başvuru Takvimi
Başlangıç Tarihi: 10 Mart 2026 Salı
Bitiş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe
Son Saat: 12 Mart saat 23.59
Başvuru Kanalı: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması.
Geç Başvuru Ücretleri (Oturum Başı %50 Zamlı)
Normal başvuru döneminde oturum başına 700 TL olan sınav ücreti, geç başvuru günlerinde %50 artırımlı olarak tahsil edilmektedir:
TYT Oturumu: 1.050 TL
AYT Oturumu: 1.050 TL
YDT Oturumu: 1.050 TL
Ödeme Konusunda Hayati Uyarı
Geç başvuru döneminde en sık yapılan hata, başvuruyu kaydedip ödemeyi sonraya bırakmaktır. Normal başvuru döneminin aksine geç başvuruda;
Ödemeler sadece ÖSYM’nin internet sayfasındaki "e-İŞLEMLER" bölümünden kredi veya banka kartı ile yapılabilir.
Banka şubelerinden veya ATM'lerden ödeme şansı bulunmamaktadır.
Ödeme yapılmadığı takdirde başvuru sistemden silinir ve aday sınava giriş hakkını tamamen kaybeder.