Bursluluk sınavı başvurusu ne zaman son? 2026 İOKBS başvurusu nasıl yapılır?

İOKBS Sınav Giriş Belgesi Detayları

Erişim Tarihi: Sınav giriş belgeleri, sınav gününden en az 7 gün önce (yaklaşık 19 Nisan 2026 itibarıyla) yayınlanacak.

İndirme Kanalı: Belgeler, öğrenci veya velisi tarafından meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr adreslerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile alınabilecek.

Belge İçeriği: Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin sınava gireceği okulun adı, adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.

Önemli Uyarı: Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında bu belgenin çıktısı ile birlikte geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı) bulundurmaları zorunludur.