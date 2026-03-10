Bursluluk sınavı başvurusu ne zaman son? 2026 İOKBS başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvuru sürecinde artık son saatlere girildi. 9 Şubat'ta başlayan ve milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bu süreç, yarın mesai bitimiyle birlikte sona eriyor.
2026 İOKBS Önemli Tarihler Tablosu
|Süreç
|Tarih
|Başvuru Dönemi
|9 Şubat – 11 Mart 2026
|Son Başvuru Günü
|Yarın (11 Mart Çarşamba)
|Sınav Tarihi
|26 Nisan 2026 Pazar (Saat 10.00)
|Sonuçların İlanı
|22 Mayıs 2026
İOKBS Sınav Giriş Belgesi Detayları
Erişim Tarihi: Sınav giriş belgeleri, sınav gününden en az 7 gün önce (yaklaşık 19 Nisan 2026 itibarıyla) yayınlanacak.
İndirme Kanalı: Belgeler, öğrenci veya velisi tarafından meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr adreslerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile alınabilecek.
Belge İçeriği: Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin sınava gireceği okulun adı, adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.
Önemli Uyarı: Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında bu belgenin çıktısı ile birlikte geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı) bulundurmaları zorunludur.
Başvuru Yapacaklar İçin Kritik Hatırlatmalar
Okul Onayı Şart: e-Okul üzerinden yapılan başvuruların geçerli sayılabilmesi için mutlaka okul müdürlükleri tarafından onaylanması gerekmektedir. Yarın mesai bitimine kadar onaylanmayan başvurular sistemde "geçersiz" sayılacaktır.
Gelir Şartı: 2026 yılı için belirlenen fert başına düşen yıllık gelir sınırının 139.393,12 TL'yi aşmaması gerekmektedir. Bu hesaplama için 2025 yılı toplam hane geliri esas alınır.
EK-1 Belgesi: Maddi durum beyannamesi (EK-1) ve eki belgelerin (maaş bordrosu vb.) eksiksiz şekilde okul idaresine teslim edildiğinden emin olunmalıdır.