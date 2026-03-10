ARA
  Çorum TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ Çorum kura tarihi belli oldu mu?

Çorum TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ Çorum kura tarihi belli oldu mu?

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Çorum’da inşa edilecek 2 bin 867 konut için heyecan dorukta. Peki Çorum TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ Çorum kura tarihi belli oldu mu?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Çorum TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ Çorum kura tarihi belli oldu mu?

TOKİ’nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yürüttüğü 500 bin sosyal konut hamlesinde artık final aşamasına geçildi. 81 ilin 78’inde kura çekimleri tamamlanırken, gözler projenin en büyük ayaklarından biri olan Çorum ve İstanbul kuralarına çevrildi.

Çorum Konut Dağılımı: Hangi İlçeye Kaç Konut?

Çorum genelinde toplamda 2 bin 867 konut inşa edilecek. En büyük pay merkeze ayrılırken, dağılım şu şekilde netleşti:

İlçeKonut SayısıİlçeKonut Sayısı
Merkez1200İskilip300
Sungurlu400Osmancık300
Alaca300Bayat200
Kargı (Hacıhamza)63Uğurludağ50
Mecitözü28Laçin26

Kura Takvimi ve İzleme Bilgileri

Kura Tarihi: Kesinleşmiş bir gün ve saat henüz ilan edilmemiş olsa da, İstanbul kuraları öncesinde Mart ayı sonuna kadar Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılması bekleniyor.

Canlı Yayın: Çekilişler, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından anlık olarak yayınlanacak.

Sonuç Sorgulama: Kura tamamlandıktan sonra isim listeleri akşam saatlerinde e-Devlet sistemine yüklenecek.

TOKİ, resmi sitesi üzerinden başvurusu reddedilenlerin listesini paylaştı. Bu listede isminiz yer alıyorsa kura çekimine katılma hakkınız bulunmuyor. Eğer başvurunuz onaylandıysa ve kurada isminiz çıkmazsa, yatırdığınız 5.000 TL'lik başvuru bedelini kura tarihinden 5 iş günü sonra bankanızdan (Halkbank/Ziraat) iade alabileceksiniz.
