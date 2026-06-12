Atıl tünel üretim merkezine dönüştü: Sezonun ilk mantar hasadı yapıldı

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise atıl alanların üretime kazandırılmasının önemli olduğunu, kurum olarak üretim ve istihdam odaklı projeleri desteklediklerini belirtti.

Mantar üretim tesisinin sürdürülebilir ve nitelikli bir yatırım olduğunu, bu nedenle projeye destek verdiklerinin altını çizen Gültekin, "İlk etapta kompost, daha sonra da kapasitenin artırımıyla ilgili desteğimiz oldu. İnşallah bundan sonra da biz bu ürünün hem kurutulması hem kapasitenin artırılmasıyla ilgili yine gelecek projeleri değerlendirip desteğimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.