Babadan kalma 15 dönüm arazisini dönüştürdü: "Başladık, ilk senemiz boş geçti..."

Sabır ve özveriyle bakımını yaptığı meyve bahçesinden kısa sürede ürün almayı başardığını aktaran Kurnaz, şu ifadelere yer verdi:

"Frambuazda dönüm başına 750 kilogram ile 1 ton arasında ürün alıyoruz. Böğürtlen de biraz daha fazla çünkü onun gramajı biraz daha ağır. Onda da dönümünden 1,5 tona yakın ürün alıyoruz. Aronyada da 1 ila 1,5 ton arasında ürün alıyoruz."

Kurnaz, ürünlerin yoğun talep gördüğünü dile getirerek, "İlk başta 'Nasıl olacak, nasıl pazarlayacağız?' diye düşünüyorduk. Başladık, ilk senemiz boş geçti, ikinci senemizde biraz ürün aldık. Daha sonraki yıllar güzel ürün almaya başladık. Bu sene daha fazla verim alacağımızı düşünüyorum. Kazancımız güzel, kendi ürünümüzü kendimiz pazarlıyoruz. Soğuk hava depolu aracımız var. Bu sayede İstanbul, Ankara ve Antalya'ya da pastane sektörüne ürün gönderiyoruz. Müşterilerimiz artık kendileri bizi buluyor." değerlendirmesinde bulundu.