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Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçi ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 165 milyon 522 bin lira tarımsal destek ödemesinin bugün üreticinin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçi ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçinin hesabına yatırılacağını duyurdu. Bakan Yumaklı, toplamda 165 milyon 522 bin lira tarımsal destek ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi. 

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu'nun bereketli topraklarını işleyen üreticinin yanında olduklarını belirterek, "165 milyon 522 bin lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

"Üreticinin yanındayız"

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Anadolu'nun bereketli topraklarını işleyen üreticinin yanında olduklarını vurgulayan Yumaklı, "165 milyon 522 bin lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

3 farklı ödeme yapılacak

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, hayvan hastalıkları tazminatı için 108 milyon 586 bin 271 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 49 milyon 376 bin 609 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği için 7 milyon 559 bin 120 lira ödeme yapılacak.

 

Etiketler
çiftçi tarım ödeme destek
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