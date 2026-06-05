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Mayısta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler hangileri oldu?

Mayıs ayında tüketici fiyatlarında en yüksek artış hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığında gerçekleşirken, fiyatı en fazla gerileyen ürün grubu ise meyvesi yenen sebzeler oldu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mayısta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler hangileri oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayısta yüzde 15,65 olan "hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı"ndaki fiyat artışını, yüzde 14,88 ile "erkek ve erkek çocuk giysileri" ve yüzde 14,29 ile "hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı" kategorileri izledi.

Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 13,97 ile "diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin gibi)" yüzde 13,05 ile "kadın ve kız çocuk giysileri", yüzde 9,53 ile yağlar, yüzde 8,66 ile "tuz, çeşniler ve soslar" yer aldı.

En çok hangi ürünler ucuzladı, hangileri arttı?

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 22,21 ile "meyvesi yenen sebzeler, taze soğutulmuş (domates, biber, salatalık, kabak gibi)" kategorisinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 19,97 ile "yeşil baklagil sebzeleri, taze veya soğutulmuş", yüzde 15,54 ile "yeşil yapraklı veya saplı sebzeler, taze veya soğutulmuş", yüzde 7,7 ile motorin, yüzde 3,78 ile "diğer küçük ev aletleri", yüzde 3,14 ile "çikolata, kakao, kakao bazlı gıda ürünleri", yüzde 2,96 ile "kahvaltılık tahıl ürünleri" takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, mayısta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı15,65
Erkek ve erkek çocuk giysileri14,88
Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı14,29
Diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin gibi)13,97
Kadın ve kız çocuk giysileri13,05
Yağlar9,53
Tuz, çeşniler ve soslar8,66
Hurma, incir ve tropikal meyveler, taze8,64
Üzümsü meyveler, taze8,07
Yoğurt ve benzeri ürünler7,99

Mayısta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Meyvesi yenen sebzeler, taze soğutulmuş (domates, biber, salatalık, kabak gibi)-22,21
Yeşil baklagil sebzeleri, taze veya soğutulmuş-19,97
Yeşil yapraklı veya saplı sebzeler, taze veya soğutulmuş-15,54
Motorin-7,7
Diğer küçük ev aletleri-3,78
Çikolata, kakao, kakao bazlı gıda ürünleri-3,14
Kahvaltılık tahıl ürünleri-2,96
Buz, dondurma ve buzlu şerbet (sorbe)-2,65
Kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar-2,28
Yiyecek pişirme ve işlemede kullanılan küçük aletler-2,16
Et, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş-1,81
İçecek hazırlamada kullanılan küçük aletler-1,72
Kahve-1,67
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