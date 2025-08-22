"Boşuna uğraşıyorsun" dediler, inat etti: "İmkansızı başardık"

Esen sözlerine şöyle devam etti:

Ben, limon ve muza çok iyi baktım. Her iki fidanımı kış geldiğinde naylonla soğuktan muhafaza ediyorum. Limonu bu baharda diktim o da meyve verdi. Muz ağacım iki katlı evimin boyuna ulaştı. Bol meyve veriyor. Burası Buldan'ın en serin yeridir. Demek ki yerini sevdi. Muz ve limon Akdeniz bölgesinde yetişir diye biliyordum ama imkansızı başardık diyebilirim. Bu başarıdan dolayı da çok mutluyum" diye konuştu.