Buz kalkanı "Spring su uygulaması" ile yüksek verim

"Üreticiler sistemi yeni yeni tanımaya başlıyor"

Don olayının yaşandığı günlerde yoğun bir mücadele verdiklerini anımsatan Bedirhanbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Ağacın üzerine püskürttüğümüz su, soğuk havanın etkisiyle donmaya başlıyor. Suyun buza dönüştüğü esnada ortaya çıkan gaz, meyve gözünü eksi 9'a kadar koruyor. Üreticiler sistemi yeni yeni tanımaya başlıyor. Sondaj suyu olmayanlar bu sistemi kullanamıyor. O yüzden herkes bu sistemi kuramıyor. Su sorunu olmayan yerler bunu kullanıyor."

Yaklaşık 40 yıldır elma ticareti yapan Durmuş Ali Tutar ise bu yıl üretilen elmanın yurt içindeki tüketimi karşılayabilecek seviyede olduğunu belirterek, "Don olayı yaşanmasaydı ve normal seviyede üretim olsaydı çiftçi bu yıl elmanın kilogramını 20 liraya satabilirdi. Üretim düştüğü için şu an fiyatlar daha yüksek." ifadesini kullandı.